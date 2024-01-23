台南鎮北學堂成果展 贈民眾纏繞話春聯添福氣

我是廣告 請繼續往下閱讀
北區在佑民街前玉皇里活動中心開辦鎮學堂，近幾年班數和參與公民學習的民眾均大幅成長，區長李皇興感謝開基玉皇宮每年補助「學雜費」，讓鎮學堂師資提升、民眾參與學習的意願提高，每年都選在過年前兩週舉辦成果展，展出學員一年來的學習心得，今年也不例外。
北區區長李皇興表示，有了玉皇宮經費的盈助，學員每個學程只要繳 500至1000元報名費，就可參加學習，短則一個月、長則兩個月，每年成果展都令參加的貴賓目不暇給，驚豔不已。
今年成果展仍以台南市糊紙藝術文化保存者吳文進的師生作品最有看頭，去年大師在鎮北學堂開了兩堂課，一堂教作祥獅獻瑞、另一堂研習鯉魚公的製作方法，兩件作品成為成果展主力。除此之外，還有崔秋崑的藍染課、陳玉珍的禪繞畫、郭桂玲的素描和色鉛筆班，這些作品都將回娘家在成果展展出。
鎮北學堂書法班由名師鄭清和和吳文凱指導，參與學習的人也愈來愈多，1月25五日兩人將偕同台南書法學會理事長鄭有懋等7位書法名家現場揮毫。
值得一提的是每週4下班後跟隨吳文凱學書法的區長李皇興，今年親自下海手寫春聯贈送民眾。李皇興表示，他學習書法的時間已很久，早期師承汪崇楹習字，汪老師過世後改拜在吳文凱門下，今年以大四言手寫36張賀歲春聯，其中還有可讓民眾一起題字的共創春聯，另外，就是和楊雅玲合作的禪繞畫春聯，也是首創。
民政課長楊雅玲109年初在鎮北學堂接觸到禪繞畫，同年便取得美國官方認證禪繞教師資格，從事禪繞畫創作和教學已有4年時間，她受邀和長官一起創作，把禪繞畫畫在區長的龍字裡，變成有「刺青」的龍，極具創意。