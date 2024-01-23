Ella加油站上班遇打劫！搶匪是「大咖女星」 真相曝光結局超反轉
Ella（陳嘉樺）推出全新單曲〈南方的月亮〉，Ella唱出了遊子在隻身追夢的道路上所感到的不安與徬徨，透過歌曲傳遞對家人的愛與思念。MV邀來陳意涵拍攝，Ella在MV中飾演加油站員工，陳意涵則飾演一位媽媽，卻為了要照顧家庭走投無路，最後只能鋌而走險去當搶匪搶加油站超商，看似刺激危險的劇情，最後卻翻轉成溫暖結局Ella表示這個作品希望在送上祝福的同時，也能帶給人們更多安慰。
記者吳雨婕／綜合報導
這次劇情涉及搶劫，Ella拍攝空檔開啟冷笑話模式，提問大家：「什麼時候適合做壞事？」揭曉答案為「中午，因為早晚會有報應」，逗得片場大家笑開懷。陳意涵展現戲劇專業，其中一場哭戲更是她更是瞬間秒落淚，用悲傷情緒詮釋了屬於角色的悲哀難為之處，更順利地在時間表裡完成拍攝，Ella打趣說：「拍攝MV只有一天的時間，所以要很精準的演員。」
MV中Ella在川流不息的車潮中，目送人們安穩回家，擔任那位在大家身邊加油打氣、提供力量的陪伴者，Ella也趁此機會獻上祝福：「很多人北漂、離家追隨夢想，我自己也是南方的孩子，希望這首歌在過年給大家溫暖力量，好好回家、平平安安過好年。」
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