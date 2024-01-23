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全家咖啡2杯抽1折！結帳多一步「秒省20元」　200元神手翻倍888元

▲全家1月24日開賣「新春開運卡」，每張售價200元，包含等價「全家」禮物卡，加碼贈送20元至688元紅利金，最高可獲得888元。（圖／全家提供）
▲全家1月24日開賣「新春開運卡」，每張售價200元，包含等價「全家」禮物卡，加碼贈送20元至688元紅利金，最高可獲得888元。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

新年試試手氣！全家明（24）日起買零食、咖啡、飲料任兩件可抽獎，最低有機會抽中1折，並且門市開賣「新春開運卡」（限10萬張），每張200元，含有200元購物金，再加抽20元、40元、60元、100元、688元面額，最高有機會獲得888元，也就是說單筆滿200元的消費，結帳前先購入新春開運卡，立刻多賺20元至688元不等。

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全家1月24日起至2月20日，購買袋裝零食、咖啡（不含現做杯裝飲品）、提神飲料任兩件，即可參加「機會命運抽抽樂」活動，最低有機會抽中1折，另有5折、79折及88折優惠。

並且1月24日早上10點，門市開賣「新春開運卡」(限量10萬張），每張售價200元、張張皆有獎，包含200元「全家」禮物卡及加碼紅利金，獎項為20元、40元、60元、100元或688元面額，合計有機會獲得888元。

▲全家攜手哈根達斯推出「歡聚刮刮樂」活動，1月24日起於APP購買刮刮樂每張168元。（圖／全家提供）
▲全家攜手哈根達斯推出「歡聚刮刮樂」活動，1月24日起於APP購買刮刮樂每張168元。（圖／全家提供）
還有全家攜手哈根達斯推出「歡聚刮刮樂」活動，1月24日起於APP購買刮刮樂每張168元，最少有機會獲得哈根達斯迷你杯或雪糕129元系列任2件，還有機會刮中一年份哈根達斯冰品（365件），秒變身哈根達斯富翁，天天都能免費吃冰；還有有10,000元「全家」紅利金等獎項，活動結束後將再抽出一名iPhone 15 Pro（128GB）幸運得主。

另一款「紅包好運刮刮樂」則自1/31 10:00起於APP開賣，每張200元，最少可得220元「全家」紅利金及點數88點，最高可獲得400元紅利金及點數8,888點，還有機會抽中價值4萬元的iPhone 15 Pro（256GB）。

▲全家1/31 10:00起於APP開賣「紅包好運刮刮樂」，每張200元，最少可得220元「全家」紅利金及點數88點。（圖／全家提供）
▲全家1/31 10:00起於APP開賣「紅包好運刮刮樂」，每張200元，最少可得220元「全家」紅利金及點數88點。（圖／全家提供）
愛買量販2024年發行新春「龍年刮刮卡」，100％中獎率「張張有獎」，即起至2月15日開賣，每張100元、限量7萬張，大獎有30台iPhone 15全系列，還有APPLE Watch SE2、飛利浦負離子吹風機等，第十獎則是樂扣長型保鮮盒，最小獎也有價值159元的超濃縮洗碗精。

使用HAPPYGO PAY購買龍年刮刮卡，限量加碼送HAPPYGO點數100點。單筆購買５張以上，登錄發票再抽iPad、愛買提貨券5千元、大同電鍋等好禮。

▲愛買量販好運龍來龍年刮刮卡，每張100元，超狂30台iPhone 15系列任民眾開刮。（圖／愛買提供）
▲愛買量販好運龍來龍年刮刮卡，每張100元，超狂30台iPhone 15系列任民眾開刮。（圖／愛買提供）

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