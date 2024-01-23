智冠換股爭議不斷！櫃買中心還在審查 金管會：若違法依規定辦理
針對智冠與榮剛股權交換案，引發大股東網銀國際不滿，網銀除質疑智冠從阻擋獨董、拒絕提供資料、不合理的估價，更抨擊智冠董事王炯棻同時兼任金智富、台鋼與榮剛董座，未如實揭露關係人，違反取得或處分資產處理程序不送股東會表決，籲請金管會證期局與櫃買中心詳查與確認是否有違法之處。證期局副局長黃厚銘今（23）日表示，原本此案預計1月17日生效，因有一些要補充說明事項，並在1月12日自行補正後，此案延後至1月30日才申報生效，櫃買中心會依相關規定進行審查，若發現有違反法令情勢，將依規定辦理。
記者顏真真／台北報導
黃厚銘進一步說明，對於智冠股權交換案相關爭議，因為現在櫃買中心正在審核智冠與榮剛所申報的新股增資案件，金管會會督導櫃買中心依相關規定審查，如果有發現有涉及證管法令規定，就會依規定辦理。
至於股份交換審查進度這部分，智冠售讓公司股份發行新股案，是在去年12月29日向櫃買中心申報，本來預計在今年1月17日會生效，但因有一些要補充說明事項，並在1月12月自行補正，因此，要到1月30日才申報生效，櫃買中心也會依規定進行審查。
金管會也強調，該會一貫立場是保障投資人權利及維護市場交易秩序，對於上市櫃公司經營權爭議，金管會保持中立立場，但會督導櫃買中心持續注意智冠股權交換案的後續發展，如果發現違反法令情勢，就將依規定辦理。