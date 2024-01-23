890元就能松葉蟹吃到飽！飯店Buffet最低價 只優惠這36天下午茶
迎接年節，台北喜來登推出一系列餐飲住宿優惠，館內「十二廚」自助餐廳1月25日至2月29日，僅36天，於下午茶時段加菜「松葉蟹腳吃到飽」，另還有燒烤牛腹肉、花蟹湯、鐵板烤肉等，自助下午茶每位890＋10％元起，等於是飯店Buffet裡能夠松葉蟹吃到飽裡最低價格。住房方面，推3月3日前預訂「龍喜慢遊」一泊二食每晚6,666元起，送「錦繡龍祥年饌組」與延遲退房禮遇。另外，老爺會館則是推「点食嘗鮮」住房專案，即日起至2月29日，入住即贈價值700元的松葉蟹及綜合刺身兩款。
記者葉盛耀/綜合報導
台北喜來登「十二廚」自助餐廳於1月25日至2月29日下午茶時段餐檯大方加菜「松葉蟹腳吃到飽」，鮮美肥嫩的松葉蟹腳以炭烤、人參紅棗燉湯等呈現，不容錯過招牌「燒烤牛腹肉」、鮮美花蟹湯、現煎鐵板烤肉、金沙咖哩海鮮與廣式滷水等美食。
還有每日現流生魚片、握壽司等，全新設立「印度料理區」由印度籍師傅現場製作多款香料咖哩，搭配脆餅、香料飯等，道地香料層次豐富一吃上癮。甜點餐檯區則全新亮相「現做日式銅鑼燒」、蒙布朗栗子塔、巧克力香蕉蛋糕等多款入冬甜蜜之味，眾多人氣美食樂饗新春。自助下午茶每位890＋10％元起。
台北喜來登「龍喜慢遊」新春住宿專案則是每晚最低6,666元起，入住專案可將米其林大廚設計的雙人「錦繡龍祥年饌組」帶回家，添入膠原蛋白豐富、爽滑厚實的花膠，以細火慢燉的柚香花膠燉土雞盅，甘潤清新的柚香縈繞唇齒；以絕佳火候鎖住肉汁，將油花豐富的伊比利梅花豬厚切呈現，感受鮮嫩多汁口感與肉質的細膩紋理；濃郁臘味香氣四溢，臘腸的鹹潤與酒香與米糕完美融合。「龍喜慢遊」新春住宿專案每日限量開放預訂。
老爺會館則是攜手以日式料理結合創新食法的「点爭鮮MAGiC TOUCH」合作推出「点食嘗鮮」住房專案，即日起至2月29日，入住即贈價值700元的松葉蟹及綜合刺身兩款，綜合刺身包含阿根廷赤蝦、生食級干貝、鮭魚、鮪魚及鰤魚等。專案搭配翌日自助式早餐，雙人一泊二食每晚最低3,299元起。