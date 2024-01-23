路跑／「汪汪隊立大功」路跑物資超吸睛！新北場早鳥報名即將截止
熱門的動畫電影「汪汪隊立大功」將在台灣首辦親子路跑，新北場自本月19日至25日開放早鳥報名，早鳥期間報名繳費便有機會免費抽中汪汪隊出勤桌椅和汪汪隊抱枕。此外，發送的物資還包含了帶有汪汪隊立大功圖案的慢跑衣、獎牌、巡邏背包、等精美物資。
記者林之越/綜合報導
「汪汪隊立大功」路跑掀起台灣親子圈熱潮，陸續加開新北場及台中場後，主辦方宣布再加開嘉義和新竹場次，吸引更多參賽的爸爸媽媽們，帶著孩童一同參與路跑。本次路跑共分兩組，分別為「任務出勤親子組」和「強力支援個人組」，親子組是由一名九歲以下小隊員和一位大人共同報名參加，提供的物資也更為完備，而個人組則是由各年齡層的參賽者單獨報名參加，且兩個組別的路跑長度皆為3.5公里。
全台四場路跑的時間由前至後，分別是嘉義（4月28日）、新竹（5月5日）、台中（5月19日），最後才是新北場（6月23日）。發放的汪汪隊週邊物資包括「任務巡邏包」、「汪汪裝備毯」還有「汪汪隊徽章手環」等，若成功完賽還能獲得完賽紀念獎牌。同時，路跑現場也會有許多汪汪隊立大功的周邊活動和拍照打卡點，提供參賽親子創造美好回憶。
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