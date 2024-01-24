鞋槓人生／首播時間調整！直擊卡森斯台籃首秀 腳上實著價格驚人
前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）日前正式降臨台灣籃壇，加盟T1聯盟台啤永豐雲豹，20日他也正式身批台啤雲豹球衣，在桃園巨蛋進行台籃首秀，現場湧進6015名球迷（滿場約7千人）到場觀看比賽。這場比賽卡森斯繳出13分10籃板的「雙十」數據，幫助台啤雲豹以119:90擊敗臺南台鋼獵鷹，拉出隊史一波最長的5連勝，也拿下自己在台灣職籃的首勝。而重量級球星來到台灣奮戰，《鞋槓人生》當然不會錯過，主持人呂佳宜與18哥親自到桃園巨蛋開箱卡森斯首秀，並在現場直擊球員們腳上穿著哪雙鞋，由於這集是「特別企劃」，首播時間調整至1/24（三）上午十點，對於球鞋資訊有興趣的朋友請記得準時鎖定。
記者陳品翔／綜合報導
卡森斯首戰面對台南台鋼獵鷹的比賽，腳上穿著的是Kobe5的「白李小龍」，主持人18哥透露，他也非常喜歡這雙鞋。「這雙鞋我自己也有穿，原版original是黃的李小龍，然後這次在做retro的時候多了這個白色。這雙穿起來舒適度真的不錯，如果想要跟卡森斯擁有一樣的球技，穿這雙就對了。」至於談到這雙Kobe5的「白李小龍」價錢，18哥則是表示目前市場行情要價不斐，小尺寸就要價兩萬多，大尺寸三萬多，如果是特殊大尺款，四萬多的價錢都有可能。
台鋼獵鷹的郭少傑，則是穿著Kobe6應戰，他也向主持人18哥透露，這雙鞋是透過抽獎抽到的，相當幸運。「我從大學的時候就很喜歡穿Kobe的鞋子了，對Kobe的鞋款情有獨鍾。」郭少傑說到。
至於老將「喇叭」張博勝，則是穿著LeBron 21在球場上奮戰，談到為什麼選擇這雙鞋子，張博勝表示LeBron的鞋款自從改版之後，自己穿起來覺得相較過往，變得更加輕盈。「其實一開始對LeBron鞋子沒有什麼興趣，因為它前幾代都比較厚重，然後又比較硬一點。可是到了20代之後，LeBron的鞋款做了滿多的改良，把鞋子改成像Kobe那種Zoom Air的感覺，然後是比較正常的系統，20代穿了感覺不錯，21代當然也要繼續穿」張博勝說到。