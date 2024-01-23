日月光發獎金！總金額高達「1.5億」 萬名員工受惠讓同仁過好年
封測大廠日月光半導體今（23）日宣布，將於今年春節前發出基層員工獎金每人12,000 元，總金額約1.5億元，希望藉由在景氣不佳的時候仍維持調薪，帶動員工向心力，促進企業長期永續發展。日月光表示，預計此次對基層員工發放獎金，將有1萬多名員工受惠，除了發放獎金給基層員工外，也會按照績效等考量，對部分員工進行調薪。
記者孫唯容／綜合報導
日月光發布新聞稿指出，面對全球市場需求低迷及供應鏈調節庫存的挑戰，日月光營運穩健，延續往年與全體員工共享營運成果精神，將於春節前發出基層員工獎金，今年每人1.2萬元，總金額1.5億元，希望在景氣不佳時仍維持調薪，帶動員工向心力，促進企業長期永續發展。
另外，日月光也表示，日月光2023年獲得道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indics，DJSI）產業最高分的評價，是全球「半導體及半導體設備產業」及台灣所有產業別中第一家連續8年獲得最高分的企業，亦為台灣第一家連續7年榮獲碳揭露組織CDP「氣候變遷」領導等級之公司。在在顯示，外界對於日月光在淨零永續所做的努力之肯定。
2024年，日月光營運邁入40週年，展望全球半導體產業趨勢，日月光指出，高雄廠以永續及數位雙軸轉型，聚焦先進封裝製造，整合智能解決方案，攜手供應鏈，在市場競合關係中轉化成連年成長的動力。