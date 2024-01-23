足球／台灣女足「從專業到職業」三大核心 推動木蘭聯賽職業化
台灣女足正在尋求突破與轉型，女足國家隊總教練陳曉明在今（23）日媒體座談會上提出了一項全面的發展計劃，目的將台灣女足推向職業化，並強調「女足從專業到職業」的核心理念。
記者路皓惟/新北報導
中華女足競爭力要提升，國內木蘭聯賽重要性不可言喻，但目前在規模、實力和觀眾數都難與其他國家聯賽抗衡。陳曉明未來的女足計畫核心分為三大重點，首先「從專業到職業」，第二個是「青少年梯隊及青訓」，接著是「木蘭訓練及比賽」及「成年國家隊訓練及比賽」，三者就像齒輪一樣牽動彼此。
陳曉明表示，這三個領域將像齒輪般相互牽動，共同推動台灣女足的整體進步，透過這樣的系統化方法，將有助於建立一個統一且高效的訓練和發展體系。
為了進一步提升台灣女足的水平，陳教練強調了將台灣女足帶向職業化的重要性。他表示，透過推動木蘭聯賽的發展，可以促使國家隊獲得更好的基礎和支持，「木蘭好，國家隊也會好。」
陳曉明教練特別感謝體育署、國訓中心以及中華足協的支持，這些機構的協助使得國家隊在教練團和後勤人員方面得以專業化。接下來，將有計劃地發掘並培養全國青少年代表隊的潛力選手，進而擴大國家代表隊的人才庫。這將不僅增加女足的人數，也將提升球員的質量和競爭力。
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