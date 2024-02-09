春節7熱片！《家有囍事》再現星爺經典　艾瑪史東赤裸床戲最精采

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首度在台灣上映的《家有囍事4K數位修復加長版》，集結周星馳、張國榮、黃百鳴、張曼玉、吳君如、毛舜筠主演。本片劇情描述：常家三兄弟與父母同住在祖產大屋中，老大常滿（黃百鳴飾）是家庭事業兩得意的成功人士，妻子程大嫂（吳君如飾）因多年來穩定的婚姻生活，反而變成不修邊幅的黃臉婆，導致常滿在外有了情婦Sheila（陳淑蘭飾）。常滿某次約會後酒醉，Sheila送他回家時被程大嫂發現，大嫂一怒之下離家出走。
老二常騷（張國榮飾）是偏向女性化的男子，常與偏向男性化的梁無雙（毛舜筠飾）鬥氣。老三常歡（周星馳飾）是電台DJ，卻精蟲充腦從不明白什麼才是真愛；某日何里玉（張曼玉飾）致電到他主持的節目，但相見以後卻認為跟她心中的常歡有很大差距、敗興而歸；不過這場相見，卻激起常歡想要得到她肉體的慾望。
《金牌特務》導演力作！《機密特務：阿蓋爾》再闖危險任務 1月31日上映
《金牌特務》導演馬修范恩執導《機密特務：阿蓋爾》，由《獵魔士》亨利卡維爾、《侏羅紀世界》布萊絲達拉斯霍華、《玩命關頭X》約翰希南、奧斯卡獎得主亞莉安娜狄波斯等人主演。
故事描述：暢銷諜報小說女作家艾莉康威（布萊絲達拉斯霍華飾）平常喜歡宅在家打電腦，但是當她筆下虛構故事情節中，一名機密特務阿蓋爾（亨利卡維爾飾）執行一項企圖破獲全球間諜組織的危險任務，竟然呼應了現實世界中一個特務組織的機密行動時，她安穩平靜的居家生活從此就被搞得天翻地覆。
俊男美女慾火難耐！格蘭鮑威爾、席德妮史威尼《愛愛愛上你》 2月2日上映
《破處女王》與《好友萬萬睡》導演威爾古勒執導《愛愛愛上你》，找來《捍衛戰士：獨行俠》演出「劊子手」的性格男星格蘭鮑威爾、《高校十八禁》席德妮史威尼主演，兩人火花四射的化學效應，令觀眾看得臉紅心跳。劇情描述：一對貌合神離的俊男美女，在一場澳洲的婚禮中，發現自己被親朋好友硬湊成堆，為了不破壞這樁喜事，他們決定暫時攜手合作，繼續扮演眾人眼中的完美情侶。
搶錢容易《還錢》難！陳柏霖愛上港星蔡思韵 2月8日上映
《第九分局》導演王鼎霖新片《還錢》，集結陳柏霖、蔡思韵、李銘忠、蔡凡熙、林哲熹演出，並找來金馬影帝吳慷仁特別客串。劇情講述，一支由張博駿（陳柏霖飾）率領，戰無不勝的竊盜集團，在小年夜悄悄執行了有史以來最大金額「10億元竊盜案」，沒想到卻遇上黑吃黑，意外讓首腦張博駿的前女友沈舒玟（蔡思韵飾）捲入案件，逼得他們必須把這10億元「還」回去，但是搶錢容易還錢難，他們將如何出神入化地完成這個不可能的任務。
魯蛇陳昊森沉迷電玩！《小子》揭現實生活神祕風暴 2月8日上映
朱延平監製、新銳導演王毓琦執導的《小子》，由陳昊森、李霈瑜（大霈）、吳宗修、釋小願主演，賈靜雯、林美秀特別演出。劇情描述：沉迷於AR電玩「KIDS」的魯蛇張融（陳昊森飾），他在電玩世界風光登頂，現實生活卻一塌糊塗，女友芽芽（李霈瑜飾）看不下去氣跑，又有黑道兄弟追著要錢，這時兩位身分不明的功夫小子（吳宗修、釋小願飾）突然走進他的世界，更驚訝的是他們居然有著異於正常小孩的強大武功，他以為幫助他們回家就能擺脫麻煩，孰不知自己正捲入一場更大的危機，一位內心受傷的媽媽（賈靜雯飾）或許是擺脫這場風暴的關鍵人物。
看郭富城狂講越南話！《臨時劫案》搭任賢齊、林家棟搶劫去 2月8日上映
香港動作喜劇電影《臨時劫案》由麥啟光執導，集合郭富城、任賢齊及林家棟共同演出。天王郭富城化身從外地來香港搶劫的悍匪，不僅大講越南話，還用越南話大唱張學友的金曲〈祇想一生跟你走〉，畫面格外有趣！
故事描述：生活拮据的摔角手梅藍天（郭富城飾）決定鋌而走險，計畫越洋到香港策動一宗搶劫，而廢柴級的計程車司機阿慫（林家棟飾）和同樣廢柴的老人院社工慕容輝（任賢齊飾）也動了搶劫發財的念頭，三人誤打誤撞臨時組隊搶劫，為了追蹤一筆搶來的巨款，捲入一場風波，更惹來精明女探員（張可頤飾）的追捕。
艾瑪史東挑戰全裸情慾戲！《可憐的東西》問鼎奧斯卡影后呼聲高 2月8日上映
超現實科幻浪漫喜劇電影《可憐的東西》改編自阿拉斯代爾格雷的同名著作，由尤格藍西莫執導，艾瑪史東、馬克魯法洛、威廉達佛、拉米優素福和傑洛卡麥克主演。艾瑪史東更在本片「全裸演出」情慾劇情，挑戰從影最大尺度，被視為本屆奧斯卡熱門影后人選。
故事背景移至英國19世紀維多利亞時代晚期，一名逃避丈夫虐待卻不幸身亡的女子，在被科學家成功復活後，心智停留在孩童階段，卻也對未知世界充滿渴望；她與放蕩律師私奔踏上挖掘自我的冒險，試圖擺脫時代對女性偏見，追求平等與性解放。
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