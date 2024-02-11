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TikTok不僅科目三爆紅！職場年輕人更愛「Delulu」的妄想正向心態

▲近期Tiktok上帶有標籤「#delulu」的影音和貼文已經累積超過60億觀看人次。（圖／翻攝自Tiktok）
▲近期Tiktok上帶有標籤「#delulu」的影音和貼文已經累積超過60億觀看人次。（圖／翻攝自Tiktok）

國際中心楊智傑／綜合報導

對Z世代和年輕千禧世代來說，短影音平台TikTok（抖音國際版）的影響超過其他社群平台，中國抖音神曲「科目三」更是因洗腦旋律與魔性舞姿藉此爆紅，而廣泛使用TikTok也塑造他們對職場與工作生活的看法。近期帶有標籤「#delulu」的影音和貼文已經在TikTok上累積超過60億觀看人次，這個虛構字背後的精神類似「弄假直到成真」（Fake it till you make it），但更多的是祝福對方「妄想成真」，因為只要敢去夢想、妄想，就算看起來無法實現的目標都有可能成真。

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「Delulu」的起源來自英文單字「Delusion」有妄想、幻想的含義，乍看之下是諷刺年輕人癡心妄想、不切實際，但因為一句火紅迷因「May all your delulu come trululu, because being delulu is the solulu」（祝福你所有妄想都成真，因為妄想就是解方），讓「Delulu」這個詞更接近一種盲目肯定、鼓勵挑戰自我的精神狀態。

最早用「Delulu」一詞的群體是KPOP的粉絲們，他們「妄想」自己的偶像是十全十美，且最終會和自己在一起的心態就被認為是「Delulu」的最佳範例，不過這半年多來「Delulu」也逐漸被Z世代和千禧世代賦予更多積極正向的意義。

例如TikTok上「地鐵女孩」芭順（Sabrina Bahsoon）在倫敦地鐵旁若無人地熱舞，現場儼然成為她的MV攝影棚，也被認為是將「Delulu」精神發揚光大的表現；由《中國新說唱》發跡、曾入圍金曲獎最佳新人、最佳女歌手的劉柏辛（Lexie Liu），去年也發表了歌曲《Delulu》，並在畫面當中呈現「Delulu v.s. Turelulu 」的內心掙扎。

《紐約時報》稱，這些年輕一代人口中的「Delulu」已經廣泛被用來描述職場或人際關係、現實生活中的正向心態，他們鼓勵彼此擁抱自信與妄想、拒絕畏縮，並把這個詞用來形容「把不可能的事情變成可能」；《商業內幕》則認為，「Delulu」不止是社群媒體上的有趣趨勢，另一方面也反映了在經濟環境不確定下，對於買房或組家庭感到相當困難的年輕人們，試圖找回控制感的心態。

《華爾街日報》則分析，許多美國人因為求職市場冷清感到憤怒、焦慮或沮喪，人們在各種經濟壓力下，試圖尋求更好的工作機會，尤其是對那些在疫情期間大學畢業的Z世代們來說，「當時全世界都停擺了，所以我們只能依靠『delulu』來逃避眼前的現實。」

隨著職場新詞如「安靜離職」、「憤怒求職」到「Delulu」的興起，這似乎證明了未來年輕勞動人口的價值觀或多或少都將從TikTok平台上建立起。

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