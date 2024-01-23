詐財害命！台版柬埔寨「S姊」騙2億想用500萬調解　還有2律師辯護

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今天下午開庭時，替傅女辯護的律師就出動2人，她還撇清自己非核心幹部，在集團中地位不高，對於有3人被虐死，她只認1罪，並請法官安排調解。
法官要求傅女提出具體方案而非空泛請求，但傅女提不出來，直到一旁律師跟她討論後，她才提出對於遭拘禁者願以1人5萬元賠償，被虐死者1人賠償80萬，被詐騙、洗錢者，願以金額的1成賠償。
法官追問傅女有算過要準備多少嗎？傅女說，大約500萬元。法官接著質問，傅女其中一項詐騙金額就高達2億多元，一成就是2000萬元，這還不包括其他詐騙款項。傅女又跟律師討論，之後律師說，會再列出詳細調解方案。
陳樺韋也希望想調解，但稱他沒錢，想以監獄勞作金賠償，或是「等他出獄後」工作賺錢。
檢警指控，傅榆藺、陳樺韋等人加入犯罪組織後，以各式理由向61名被害人收取人頭帳戶資料，並向被害人佯稱須到公司領取報酬，將被害人誘騙至桃園、淡水的據點拘禁凌虐並餵毒；有267名被害人遭詐騙後，匯款到這些被拘禁者的人頭帳戶內，總計詐得3億9342萬5424元。
士林地院認定，「S姊」傅榆藺觸犯私刑拘禁致人於死等多項罪名，共犯328罪、「茶董」陳樺韋共犯321罪，2人均遭判無期徒刑，褫奪公權終身。