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詐財害命！台版柬埔寨「S姊」騙2億想用500萬調解　還有2律師辯護

▲詐團核心幹部「S姊」傅榆藺被法警還押（圖／記者潘千詩攝，2024.01.23）
▲詐團核心幹部「S姊」傅榆藺被法警還押（圖／記者潘千詩攝，2024.01.23）

記者潘千詩／台北報導

拘禁61人並將3人虐死的「台版柬埔寨」求職詐騙案，主要幹部「S姊」傅榆藺、「茶董」陳樺韋一審均遭判處無期徒刑，褫奪公權終身。高院今（23）日開庭，提訊在押中的傅女、陳男等5人出庭，傅女希望法官幫她安排調解，傅提出約詐騙金額的一成約500萬元，被承審法官質疑傅女詐騙的其中一項金額就2億元，一成至少2000多萬。

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當傅、陳等5人還押看守所時，媒體追問他們詐騙的2、3億元被洗到哪裡去？詐這麼多只打算賠500多萬元？傅女用長髮遮著臉。

今天下午開庭時，替傅女辯護的律師就出動2人，她還撇清自己非核心幹部，在集團中地位不高，對於有3人被虐死，她只認1罪，並請法官安排調解。

法官要求傅女提出具體方案而非空泛請求，但傅女提不出來，直到一旁律師跟她討論後，她才提出對於遭拘禁者願以1人5萬元賠償，被虐死者1人賠償80萬，被詐騙、洗錢者，願以金額的1成賠償。

法官追問傅女有算過要準備多少嗎？傅女說，大約500萬元。法官接著質問，傅女其中一項詐騙金額就高達2億多元，一成就是2000萬元，這還不包括其他詐騙款項。傅女又跟律師討論，之後律師說，會再列出詳細調解方案。

陳樺韋也希望想調解，但稱他沒錢，想以監獄勞作金賠償，或是「等他出獄後」工作賺錢。

▲詐團核心幹部「茶董」陳樺韋（綠衣者）被還押（圖／記者潘千詩攝，2024.01.23）
▲詐團核心幹部「茶董」陳樺韋（綠衣者）被還押（圖／記者潘千詩攝，2024.01.23）
檢警指控，傅榆藺、陳樺韋等人加入犯罪組織後，以各式理由向61名被害人收取人頭帳戶資料，並向被害人佯稱須到公司領取報酬，將被害人誘騙至桃園、淡水的據點拘禁凌虐並餵毒；有267名被害人遭詐騙後，匯款到這些被拘禁者的人頭帳戶內，總計詐得3億9342萬5424元。 

士林地院認定，「S姊」傅榆藺觸犯私刑拘禁致人於死等多項罪名，共犯328罪、「茶董」陳樺韋共犯321罪，2人均遭判無期徒刑，褫奪公權終身。

▲詐團共犯蔡博臣、涂世泓、鄭育賢（圖／記者潘千詩攝，2024.01.23）
▲詐團共犯蔡博臣、涂世泓、鄭育賢（圖／記者潘千詩攝，2024.01.23）

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