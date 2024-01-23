新壽增資卡關約談董總！金管會3要求　新團隊得概括承受履行承諾

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施瓊華說，金管會是在昨日下午約談新光金及新壽董事長及總經理，並提出3大要求。首先，針對新壽先前給出分3年各增資70億元承諾，除了當時董事長及總經理有簽署承諾書外，亦有提至新光金及新壽董事會並獲得通過。施瓊華強調，金融機構必須對主管機關信守承諾，包括對2023年尚未完成的增資提出具體時程，並應針對今年70億元增資提出時程規劃。
針對外界揣測新壽增資缺口太大，施瓊華則澄清，由於過去高利率保單背景造成的接軌壓力，新壽有的問題，其他壽險公司也有，因此，金管會針對壽險業接軌IFRS 17及TW-ICS給予在地化及過渡措施。
施瓊華強調，金管會給予壽險業15年接軌過渡期及貼水，期盼協助業者順利接軌，於15年期間內透過經營能力、商品結構轉型、大股東籌資等管道慢慢弭平相關缺口，可是壽險公司在接軌日前資本適足率（RBC）必須符合200%最低標準，才能申請15年過渡期。
最後，施瓊華也談到，大股東或部分董事有向外界或在董事會表達增資意願，希望新光金及新壽董事會能好好討論增資議題，就算有些股東不願意增資，也不能阻擋有意願增資的股東增資，要讓每位股東權利得到尊重。
對於新壽去年還有55億元尚未增資的部分，施瓊華表示，目前已要求公司在1個月內提出具體的時程，另外，今年再增資70億元也要儘早規劃。她更提到，新光金新經營團隊是董事會改組，金控及人壽的法人股東並沒有改變，即便舊團隊董事會通過的部分，新團隊也必須概括承受，不管新經營團隊有沒有再簽承諾書，都要履行對主管機關的承諾。