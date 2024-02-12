韓國不只禁狗肉還禁動物咖啡廳！動物福祉向前走　毛小孩權益受矚

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根據《CNN》報導，動物咖啡廳大約於2010年代引入韓國，之後日益流行，尤其在弘大一帶，有的動物咖啡廳甚至同時展示超過40多種小動物。社群網路時代更加助長了動物咖啡廳的風潮，在店內拍照打卡後上傳到社群網路，成為店家與許多消費者習以為常的互動模式。
然而，韓國的動物福利團體長期以來都在推動針對這些動物咖啡廳的限制與禁止，因為這些咖啡廳內展示的動物通常活動空間狹小，且缺乏專業的照料與護理，與顧客長期近距離互動，對這些小動物們造成巨大的壓力。
雖然有的咖啡廳業者會祭出較嚴格的規範，試圖保障動物的福祉，但是也有的咖啡廳並不重視動物權利。原本韓國法律對於這類動物咖啡廳是全面開放，除非展示的動物是瀕臨絕種的保育動物才會有法律問題。
但在動物團體持續推動下，修正後的《野生動植物保護管理法》於去年12月13日通過，之後僅有正式註冊為動物園或水族館的場域才被允許展示活體野生動物，現行的動物咖啡廳將有4年的緩衝期來轉型，不過即使在這4年期間，這些動物咖啡廳也不能再允許顧客觸摸動物，否則就會開罰。
有業者抱怨，政府僅是修法禁止，但卻沒有提供替代方案或解決方案，這些原本被咖啡廳飼養的動物，之後該如何處理？雖然韓國有公立收容所來安置這些小動物，但早已到達收容量的上限。而若業者想要取得動物園核可，也必須面對複雜的規範，包括專業人員的配備以及動物圍欄的條件等等，一般業者難以達到。
而另一方面，法律僅禁止野生動物，因此常見的狗或貓，由於被歸類為寵物，咖啡廳經營就不受限制，這也引來動物團體的不滿，認為新法形同是開了一個漏洞。但動物團體人士也坦承，若一下子將狗、貓等寵物全部納入禁令，恐怕會引起強烈反彈，漸進式的完善法規已經值得給予肯定。