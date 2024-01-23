新北議會綠黨團再提侯友宜出席報告 藍綠協商破局無共識再度流會
新北市議會今（23日）日起召開本屆第4次臨時會，民進黨團總召鄭宇恩率先提案變更議程，要求先前請假的新北市長侯友宜到議會補做「施政報告」及「預算報告」，國民黨團則是反對並斥綠營勿再做政治操作，最後在會議結束前仍未有共識，在民進黨團退席抗議後，現場人數因未達法定開會人數，宣布10天的臨時會最終以流會結束。這也是繼去年1月第1次臨時會後，民進黨團要求侯友宜到議會報告，又再度以流會收場。
記者吳嘉億／新北報導
鄭宇恩表示，市議會通過新北市政府2024年度總預算案，預算規模創歷年最高紀錄，希望已經請完選舉假的侯友宜，能在明日到議會補作施政報告及預算說明的議程變更，讓侯友宜說明要如何彌補請假113天的市政工作。
另民進黨新北市議員林銘仁、黃淑君也分別針對國三學生遭割頸刺胸命案、新北果菜運銷公司弊案等，要求市府做專案報告；民進黨新北市議員張錦豪也說到，侯友宜選後說要對市民服務加倍奉還，要求侯不僅要來議會報告，還要備詢。
對此，國民黨團書記長廖先翔則表示，上次會期該有的施政報告、總預算編列過程說明等去年都已走完的程序，如今議程再來一遍，感覺怪怪的，直言沒有必要也有點多餘。
民眾黨新北市議員陳世軒指出，侯友宜選後說要加倍奉還、努力市政在新北市民身上，所以建議市府提供詳細的書面報告，說明未來市政工作及預算如何執行，更重要的是因為侯在選舉時提出的國政與市政相違背，應該要具體說明請假的113天，市政工作做了甚麼，切記不要以草草了事的書面資料應付，因為接下來的議會還要面對所有議員的質詢。
在藍、綠及無黨各黨團的發言與激烈攻防下，雙方仍無共識，主持議事的新北市議會副議長陳鴻源也多次宣布休息進行協商，最後鄭宇恩發言強調侯友宜已經破天荒在上次的大會將原訂的總質詢期程移到業務質詢之前，並又因請假參選總統錯過施政報告、市府年度總預算說明及總質詢，對於這樣任意更改議程，甚至面對史上最高的預算案也不到議會備詢，為此民進黨團要表達立場，要求停止討論，用退席來表達抗議。