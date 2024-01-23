奧斯卡入圍／《奧本》大贏家！席尼墨菲再搶影帝　艾瑪史東槓莉莉

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影后入圍的部分，《可憐的東西》艾瑪史東強碰勁敵《花月殺手》莉莉葛萊史東，還要對上其他對手《泳不放棄》安妮特班寧、《大師風華：真愛樂章》凱莉墨里根、《墜惡真相》桑德拉惠勒力爭影后！《芭比》瑪格羅比則無緣奪下影后寶座。
男配角競爭激烈，最有看頭的《奧本海默》小勞勃道尼、《花月殺手》勞勃狄尼洛、《芭比》萊恩葛斯林正面槓上，其他對手還有《美國小說》斯特林布朗與《可憐的東西》馬克魯法洛。女配角入圍《奧本海默》艾蜜莉布朗則要對上《泳不放棄》茱蒂佛斯特、《滯留生》達芬喬伊藍道夫強敵，同樣精采可期。
第96屆奧斯卡金像獎入圍名單：
最佳影片
《美國小說》
《墜惡真相》
《芭比》
《滯留生》
《花月殺手》
《大師風華：真愛樂章》
《奧本海默》
《之前的我們》
《可憐的東西》
《夢想集中營》
最佳導演
《墜惡真相》潔絲汀楚特
《花月殺手》馬丁史柯西斯
《奧本海默》克里斯多福諾蘭
《可憐的東西》尤格藍西莫
《夢想集中營》喬納森格雷澤
最佳男主角獎
《大師風華：真愛樂章》布萊德利庫柏
《奧本海默》席尼墨菲
《魯斯汀》柯爾曼多明戈
《滯留生》保羅賈麥提
《美國小說》傑佛瑞萊特
最佳女主角獎
《泳不放棄》安妮特班寧
《可憐的東西》艾瑪史東
《花月殺手》莉莉葛萊史東
《大師風華：真愛樂章》凱莉墨里根
《墜惡真相》桑德拉惠勒
最佳男配角獎
《美國小說》斯特林布朗
《奧本海默》小勞勃道尼
《花月殺手》勞勃狄尼洛
《芭比》萊恩葛斯林
《可憐的東西》馬克魯法洛
最佳女配角獎
《奧本海默》艾蜜莉布朗
《紫色姐妹花》丹妮爾布魯克斯
《芭比》艾美莉卡弗瑞娜
《泳不放棄》茱蒂佛斯特
《滯留生》達芬喬伊藍道夫
最佳改編劇本
《美國小說》
《芭比》
《奧本海默》
《可憐的東西》
《夢想集中營》
最佳原創劇本
《墜惡真相》
《滯留生》
《大師風華：真愛樂章》
《五月的你，十二月的她》
《之前的我們》
最佳攝影
《伯爵》（El Conde）
《花月殺手》
《大師風華：真愛樂章》
《奧本海默》
《可憐的東西》
最佳剪輯
《墜惡真相》
《滯留生》
《花月殺手》
《奧本海默》
《可憐的東西》
最佳音效
《A.I.創世者》The Creator
《大師風華：真愛樂章》
《不可能的任務：致命清算 第一章》Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One
《奧本海默》
《夢想集中營》
最佳原創歌曲
The Fire Inside《火辣奇多的誕生》（Flamin' Hot）
I'm Just Ken《芭比》
It Never Went Away《美國交響曲》
Wahzhazhe (A Song For My People)《花月殺手》
What Was I Made For?《芭比》
最佳原創音樂
《美國小說》
《印第安納瓊斯：命運輪盤》
《花月殺手》
《奧本海默》
《可憐的東西》
美術設計
《芭比》
《花月殺手》
《奧本海默》
《可憐的東西》
《拿破崙》
最佳視覺效果
《A.I.創世者》
《哥吉拉-1.0 》Godzilla Minus One
《星際異攻隊3》 Guardians of the Galaxy Vol. 3
《不可能的任務：致命清算 第一章》
《拿破崙》
最佳服裝設計
《奧本海默》
《花月殺手》
《芭比》
《可憐的東西》
《拿破崙》
最佳妝髮設計
《贖罪日之戰》 Golda
《大師風華：真愛樂章》
《奧本海默》
《可憐的東西》
《絕地盟約》 Society of the Snow
最佳動畫長片
《蒼鷺與少年》
《元素方城市》
《怪物少女妮莫娜》
《再見機器人》
《蜘蛛人：穿越新宇宙》
最佳動畫短片
《Letter to a Pig》
《Ninety-Five Senses》
《Our Uniform》
《Pachyderme》
《WAR IS OVER! Inspired by the Music of John & Yoko》
最佳國際影片
義大利《少年的漂浪旅程》（Io Capitano）
日本《我的完美日常》（Perfect Days）
西班牙《絕地盟約》（Society of the Snow）
德國《權鬥教員室》（The Teachers’ Lounge）
英國《夢想集中營》（The Zone of Interest）
最佳紀錄片
《鮑比瓦恩：人民總統》（Bobi Wine: The People's President）
《永恆的記憶》（The Eternal Memory）
《奧勒法的女兒們》（Four Daughters）
《刺虎》（To Kill a Tiger）
《戰場日記》（20 Days in Mariupol）
最佳紀錄短片
《金門》（Island In Between）
《最後的樂器維修師》（The Last Repair Shop）
《奶奶＆外婆》（Nai Nai & Wài Pó）
《The ABCs of Book Banning》
《The Barber of Little Rock》
最佳實景短片
《The After》
《Invincible》
《Knight of Fortune》
《Red, White, and Blue》
《The Wonderful Story of Henry Sugar》
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