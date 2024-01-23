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(G)I-DLE新歌《Wife》滿滿性暗示！家長怕小孩跟著唱　真涵義曝光

▲薇娟、Minnie、小娟、雨琦、舒華組成的(G)I-DLE推出新歌《Wife》，歌詞與造型掀起熱議。（圖／(G)I-DLE (여자)아이들 (Official YouTube Channel) YouTube）
▲薇娟、Minnie、小娟、雨琦、舒華組成的(G)I-DLE推出新歌《Wife》，歌詞與造型掀起熱議。（圖／(G)I-DLE (여자)아이들 (Official YouTube Channel) YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓女團(G)I-DLE由南韓、泰國、台灣、中國等國籍的薇娟、Minnie、小娟、雨琦、舒華5位成員組成，她們將於29日發行新專輯《2》，先行曲〈Wife〉昨（22）日公開，強烈的視覺造型與洗腦旋律，MV甫上線就榮登YouTube音樂發燒影片排行第一名，同時因為歌詞太過腥羶色，亦引來負面質疑評論，網路反應兩極。

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▲(G)I-DLE成員Minnie（左起）、薇娟、小娟、雨琦、舒華將發行新專輯《2》，概念照卻爆出抄襲爭議。（圖／(G)I-DLE X、J.yeon_hwa IG）
▲Minnie（左起）、薇娟、小娟、雨琦、舒華將發行新專輯《2》，概念照卻爆出抄襲爭議。（圖／(G)I-DLE X、J.yeon_hwa IG）
(G)I-DLE相隔2年終於要推出第二張正規專輯，但從概念照到先行曲都爭議不斷；日前她們穿上鑲鑽、亮片與流蘇設計的內衣與絨毛短裙示人，與過往形象判若兩人；但照片釋出不久，立即被起底全是抄襲某品牌的模特兒造型，不管是背景或衣服「全部一模一樣」，掀起討論。

除了抄襲疑雲，(G)I-DLE的先行曲〈Wife〉歌詞中出現「把上面的櫻桃都吃掉，細心的親我，大膽享用我，告訴我味道吃起來如何」、「我的舌頭輕輕觸碰你，讓你直打哆嗦」、「全身上下讓你探索」、「從頭到腳全心去感受」等赤裸歌詞，不免讓人聯想到性行為，部分網友覺得會影響青少年跟著唱，建議官方打上19禁標籤。

不過有的聽眾持不同意見，認為這新鮮有趣又洗腦，尤其歌詞提到「我幫你打掃房間，整理的閃閃發光，想要我當你的老婆，但她（沒有這打算）」、「當你的老婆，讓你神采奕奕，讓你活在謊言中，但是我一點都不想當你的妻子」，應該是描述現今的女孩「都不想成為這樣的老婆」，鼓勵女性獨立自主、尋找自己，打破大眾對「妻子的刻板印象」。

▲▼(G)I-DLE新歌造型強烈震撼。（圖／(G)I-DLE (여자)아이들 (Official YouTube Channel) YouTube）
▲▼(G)I-DLE新歌造型強烈震撼。（圖／(G)I-DLE (여자)아이들 (Official YouTube Channel) YouTube）
▲▼(G)I-DLE新歌造型強烈震撼。（圖／(G)I-DLE (여자)아이들 (Official YouTube Channel) YouTube）
 
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