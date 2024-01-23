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前新竹文化局長錢康明「被離職」！竹市府公布新人事　接任者揭曉

▲新竹市前文化局長錢康明，2023年9月「被離職」後，揭露市長高虹安男友干預市政，引發討論，而文化局長也懸缺多時；新竹市府今（23）日公布小內閣人事任命，文化局長由文化大學大眾傳播學系系主任王翔郁接任。（圖／新竹市府提供）
▲新竹市前文化局長錢康明，2023年9月「被離職」後，揭露市長高虹安男友干預市政，引發討論，而文化局長也懸缺多時；新竹市府今（23）日公布小內閣人事任命，文化局長由文化大學大眾傳播學系系主任王翔郁接任。（圖／新竹市府提供）

記者孫唯容／綜合報導

新竹市前文化局長錢康明，2023年9月「被離職」後，揭露市長高虹安男友干預市政，引發討論，而文化局長也懸缺多時；新竹市府今（23）日公布小內閣人事任命，文化局長由文化大學大眾傳播學系系主任王翔郁接任，工務處長由朝陽科技大學營建工程系兼任助理教授陳明錚接任，勞工處長由竹市府文化基金會副執行長林昱志接任。

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市府指出，新任文化局長將由中國文化大學大眾傳播學系教授王翔郁接任，目前正辦理借調程序，王局長為美國密蘇里大學博士、匹茲堡州立大學美國海軍研究院專案博士後研究員、美國明尼蘇達大學訪問學者，原擔任中國文化大學大眾傳播學系系主任與曉峰學苑副執行長，專長包括文創產業推廣、網路與媒體行銷、整合行銷傳播、影音創作與數據分析。其傳播學者背景，對於時事與文創產業發展趨勢都能精準掌握，有助於推動城市多元文化涵養並結合地方特色宣傳；未來將借重其豐富的國際經驗，協助打造新竹市成為國際文化城市。

新任工務處長陳明錚，曾任職於林務局，為高考及格之公務人員，亦曾擔任工程顧問之土木技師職務長達17年，期間協助政府多項公共工程規劃、設計、監造等工作，曾參與執行包含嘉義縣政府張花冠前縣長、現任翁章梁縣長及桃園市政府鄭文燦前市長等時期多項公共工程。此外，並曾任中華防災學會理事、水土保持計畫審查委員、捷運禁限建審查委員等專業審查工作。原任朝陽科技大學營建工程系兼任助理教授，未來將持續推動新竹市各項公共工程建設，以期能如期如質完成各項公共建設目標。

新任勞工處長林昱志，現職為新竹市政府文化基金會副執行長與基隆市政府市政顧問，並多次獲聘擔任教育部青年諮詢委員，先後於地方議會、立法院及多位縣市首長團隊任職，對於青年就業、勞工權益等議題熟稔。近期襄助督導市府多項大型專案有所成，未來將藉由其公共事務領域的各種歷練，用年輕人的活力、接地氣的資歷，努力為勞工權益福祉及健全就業環境付出貢獻，並積極落實高市長在各項青年政策之推進。

新任環保局副局長將由簡任秘書楊清媚接任，行政處副處長由兵役科長彭孔貞升任，原工務處副處長蘇文彬轉任都市發展處副處長，工務處副處長遺缺則由簡任秘書廖仁壽回任，體育場場長一職也由市府秘書陳威任接任。原勞工處長黃錦源調任參議、工務處長曾嘉文調任簡任秘書，將持續督導與協助市府各項業務推進。

市府表示，此次人事調整將為市府帶來更充沛的施政能量，市府將持續秉持「勤懇務實」理念，透過務實有效的施政，全力推動新竹市政整體發展，不辜負市民的期盼。

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