一顆固態電池有賓士撐腰又驚艷馬克宏！輝能跑贏全球　拚4成市佔

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輝能科技堪稱「次世代固態電池領導者」，2006年創立至今，以性能、成本、回收等3大特色，先後將次世代電池技術導入消費市場、工業應用市場及電動車市場，強調電池經回收再利用後，整體成本較柱狀型鋰三元電池便宜21%。
這家「固態電池巨頭」致力於滿足未來電動車駕駛人、電動車製造商、立法機關的需求。在駕駛人方面，確保安全性、長行駛距離、可負擔的擁有成本；在製造商方面，完善安全性與消費者信賴、高電池續航力、低成本；同時，滿足立法機關在安全、永續，以及回收再利用率的需求。
固態電池與傳統鋰電池最大的差別在於，其採用固態的電解質代替有機液態電解質，可透過減少有機一體來降低可燃性，杜絕電動車電池自燃，提升整體安全。
達成法國電池產業「首樁海外最大投資案」里程碑 輝能怎麼做到的？
輝能獨家技術涵蓋超過710件全球專利，並已提供近8千顆由全自動試產線生產的固態電池樣品，供全球車廠測試及開發模組。輝能於去年5月宣布投入52億歐元在法國敦克爾克興建輝能首座歐洲電動車電池工廠，並於桃園觀音設置量產示範工廠，成為全球第一座「十億瓦時等級固態鋰陶瓷電池超級工廠」，而敦克爾克廠將是法國有史來在電池產業中，首樁海外最大投資案。
輝能所具備的技術領先市場同類產品2至6年，到底怎麼做到的？主要回歸到其創建獨特的電芯結構，此結構具高度擴充性極高度商業化的能力，適用於多種形式、多種伏負極、多種模組及電池包技術，達到成本降低、產素提高產量增加、良率提升的目標。如今的液態電池性能已接近理論極限，能量密度每年緩升3至5%，而輝能的鋰電池的能量密度則以每年約13%的速率成長，且公司技術半年迭代一次，全新的基礎架構等同開啟未來鋰電池的新紀元。
跑贏全球還不夠 力拚在固態電池市佔達4成
據了解，輝能目前在台灣擁有二座工廠，除了剛開張桃園廠外，還有同樣位於桃園的中壢廠，加上法國敦克爾克廠在內，輝能的3座工廠定位分別為中壢廠生產為Gen1（第1代生產模式），規劃桃科廠為Gen2，未來敦克爾克廠將會以Gen3運行，不過仍會待技術在台驗證與試產後，才會複製到海外。
創辦人暨執行長楊思枬表示，輝能已在2023年底開始製造電動車用的大容量固態電池，並自今年起就能出產大容量固態電池給Mercedes-Benz等電動車客戶，初期產量可達0.5GWh，未來可擴充至2GWh，約可提供2.6萬台電動車使用。而法國敦克爾克廠預計於2027年啟動，2030年至2032年間填滿至目標產能，屆時固態電池的市佔推估將來到7%，輝能在其中的佔比可望達35%至40%。