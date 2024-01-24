NBA／老鷹Murray交易案有進展！曝不想要湖人DLo、尋找第三方接手

NBA／湖人放棄LaVine、但仍想要Murray　首要目標是補進替補控衛

▲湖人在2023-24賽季的表現平庸，總管Rob Pelinka可能在交易截止日前再次有所行動。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人在2023-24賽季的表現平庸，總管Rob Pelinka可能在交易截止日前再次有所行動。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

洛杉磯湖人隊總經理Rob Pelinka就在去年的差不多時候，用一次精彩的交易挽救了球隊的敗局。如今球隊在2023-24賽季的表現平庸，可能需要再次操作以幫助他們走得更遠。如今球隊有三條路可走：按兵不動、豪賭換來球星、或是交易來一名控衛或季後賽角色球員。

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根據ESPN知名記者Dave McMenamin的說法，距離 2月9日的NBA交易截止日到來，僅剩下16天，湖人隊必須做出決定，他們可能繼續觀望，但若戰績沒有起色就可能做出交易。

▲湖人對於交易亞特蘭大老鷹Dejounte Murray十分感興趣，將他視為潛在交易目標。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人對於交易亞特蘭大老鷹Dejounte Murray十分感興趣，將他視為潛在交易目標。（圖／美聯社／達志影像）
Zach LaVine已被放棄　湖人對Dejounte Murray的交易談判精打細算

此前的報導已稱芝加哥公牛隊球星Zach LaVine目前不被認為是一個選擇，理由是多樣性的，一是由於傷病已經讓他本季缺席18場比賽，其次他的表現未能轉化為球隊的成功，並且在未來2年的薪資高達9000，還要加上2026-27賽季4900萬美元的球員選項。

而Dejounte Murray則仍是紫金軍嘗試得到的對象，這位27歲的亞特蘭大老鷹雙能衛，本季場均21.1分，投籃命中率47.1%，三分球命中率38.2%，均創下職業生涯新高，此外還能貢獻4.9籃板5助攻和1.4抄截。

Murray本季的薪資為1820萬美元，但現在的問題是，球隊是否願意放棄D'Angelo Russell、八村壘、未來的首輪選秀權、Austin Reaves或其他年輕球員組成的包裹來得到他？

▲從洛杉磯湖人轉投多倫多暴龍的Dennis Schroder，後悔當年拒絕湖人4年8400萬美元（約新台幣26億）合約。（圖／美聯社／達志影像）
▲舊將Dennis Schroder是湖人鎖定的替補控衛目標。（圖／美聯社／達志影像）
尋找替補控衛人選　舊將Dennis Schroder和新歡Bruce Brown都是目標人選

幾乎整個賽季湖人隊都缺少的角色就是替補控球後衛，ESPN在該篇報導中指出，湖人對其陣容缺乏速度、持續切入禁區和第二陣容的組織能力而感到遺憾，Gabe Vincent因左膝受傷而持續缺席，使得他們也開始尋覓其他替代人選。

湖人目前內部正討論的2名球員分別是是猶他爵士隊的Collin Sexton 和華盛頓巫師隊的Tyus Jones。另外多倫多暴龍的Dennis Schroder和Bruce Brown也是球隊鎖定的對象。

暴龍隊近期剛完成了與紐約尼克隊的交易，獲得了RJ Barrett和Immanuel Quickley，Schroder可能會被放棄，他上賽季曾在湖人隊承擔吃重的角色；而Brown則是湖人去年夏天想用中產特例簽下的首要人選，只是被溜馬隊給截胡了。

湖人也考慮交易來能夠在季後賽幫助他們的球員，比如Andre Drummond，他可以對付Nikola Jokic和Aaron Gorodn；而Dorian Finney-Smith這種大型側翼，則可以用來防守Kawhi Leonard和Paul George。

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