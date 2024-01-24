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97%企業年後徵人！年資不到3年佳　起薪39K破紀錄　

▲台中市勞工局開春規劃三場徵才活動。（圖／勞工局提供）
▲台中市勞工局開春規劃三場徵才活動。（圖／勞工局提供）

記者許若茵／台北報導

年後轉職潮即將到來，根據人力銀行調查，有高達97%的企業在年後都有徵才計畫，最希望徵求的人才方面則希望年資「超過1年但3年不到」，企業平均出的月薪條件為39393元更是破紀錄。

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求職者在年後的跳槽意願增加，同時對於公司來說，也要開始擔心「離職潮」。根據yes123求職網調查，高達97%的企業透露，在龍年農曆年後「有徵才計畫」：包括61.4%屬於「單純是填補員工離職後的空缺」，其餘35.6%則屬於「擴編」；而且平均每一家將釋出18.8個工作機會，略多於去年的18.5個。
    這樣的求才比例，也多於2023年同期的96.4%，更創下十年以來的新高。

在可複選狀況下，最希望徵求的人才方面，有73.6%的企業表示，主要想找年資「超過1年～3年不到」；還有46.8%的公司，也鎖定年資「3年以上～5年不到」；以及30.5%接受「1年(含)以下」的年資。年後開出的職缺類型，在可複選狀況下，主要依序為：「內勤基層員工」(71.8%)、「外勤業務人員」(55%)、「門市銷售、外場人員」(35.3%)，以及「生產線作業員」(32.7%)、「儲備幹部」(31.5%)。

至於跳槽族最關心的「薪資條件」，對年後預計徵才的企業來說，平均開出的月薪條件為39393元，比起去年的37155元，增加6%，多了2238元，續創2009年以來的新高。

分析本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌指出，除了出口接單有望觸底反彈，景氣轉變成「內續熱、外增溫」，部分資方仍看好「邊境解封」後，業績開始復甦，因此持續擴編，更讓「年後招募」熱度升溫。

楊宗斌解讀，起薪「維持高檔」的原因，主要受惠於「基本工資」連八個年度增加，以及「後疫情時代」的不少企業，由於擔心缺工、搶不到人才，加上薪資透明化，產生「同業比價」效應，自然讓「年後職缺」開出的薪酬、獎金、福利等條件，有機會水漲船高，特別是在餐飲業、飯店業、零售業與運輸業。
 

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