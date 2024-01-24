97%企業年後徵人！年資不到3年佳　起薪39K破紀錄　

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這樣的求才比例，也多於2023年同期的96.4%，更創下十年以來的新高。
在可複選狀況下，最希望徵求的人才方面，有73.6%的企業表示，主要想找年資「超過1年～3年不到」；還有46.8%的公司，也鎖定年資「3年以上～5年不到」；以及30.5%接受「1年(含)以下」的年資。年後開出的職缺類型，在可複選狀況下，主要依序為：「內勤基層員工」(71.8%)、「外勤業務人員」(55%)、「門市銷售、外場人員」(35.3%)，以及「生產線作業員」(32.7%)、「儲備幹部」(31.5%)。
至於跳槽族最關心的「薪資條件」，對年後預計徵才的企業來說，平均開出的月薪條件為39393元，比起去年的37155元，增加6%，多了2238元，續創2009年以來的新高。
分析本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌指出，除了出口接單有望觸底反彈，景氣轉變成「內續熱、外增溫」，部分資方仍看好「邊境解封」後，業績開始復甦，因此持續擴編，更讓「年後招募」熱度升溫。
楊宗斌解讀，起薪「維持高檔」的原因，主要受惠於「基本工資」連八個年度增加，以及「後疫情時代」的不少企業，由於擔心缺工、搶不到人才，加上薪資透明化，產生「同業比價」效應，自然讓「年後職缺」開出的薪酬、獎金、福利等條件，有機會水漲船高，特別是在餐飲業、飯店業、零售業與運輸業。