「橘子嘉年華」完整攻略！西門町玩解謎遊戲　爽拿贈品、抽Switch

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記者體驗時喝著飲料、到處逛服飾店，累計花費1小時04分完成所有任務，除了拿到抽獎資格外，也在服務台領取精美、應景元宵節的小吊燈和各式禮品，現在快來一窺關卡內容和破關攻略！
🟡金睛線（破關獎勵：可愛紅包袋）
📍R1關卡：小橘編 難度🌟
任務：日式祭典中攤位眾多，請幫小橘邊找到她最想吃的食物。
攻略：答案是和柑姆手很像的食物。
📍R2關卡：3個不結婚的女人 難度🌟
任務：戀愛金句搜尋大挑戰，你能找到隱藏在句子中的訊息嗎？
攻略：答案有7個字，專心看背板漫畫對話。
📍R3關卡：起司貝爾 難度🌟🌟
任務：見微知著，以有限的線索尋找到正確的插圖，並組出文字。
攻略：把手機提示和左側的插畫一起對照就有正解了，否則會永遠看不懂提示。
📍R4關卡：炸蝦狗狗 難度🌟
任務：金句配對大挑戰，你能猜出哪句話是他們的至理名言嗎？
攻略：答案2個字，炸蝦狗狗的貼紙蠻明顯的，找到名言看板後記得觀察仔細一點喔。
🟡集思線（破關獎勵：造型提燈、50元西門商圈折價券）
📍B1關卡：橘子支付 難度🌟🌟
任務：在不同元素的編織網中，找出隱藏的答案。
攻略：要先將已知的注音填上，再連上問號區的線，一步步就能處出正確解答。
📍B2關卡：叛逆玩家 難度🌟🌟🌟
任務：你跟林慕一樣收到10層地獄遊戲的劇本，你能破關嗎
攻略：記者卡關10分鐘，因為被側邊太好看的漫畫看板吸走注意力，但本關重點在背板上兩個寫字透明板，其實是很基本的文字解謎。
📍B3關卡：人氣漫畫-原子少年 難度🌟🌟🌟
任務：神秘的符號與數字，你能找出少年們努力不懈的原因嗎？
攻略：先尋找原子少年們的星球團徽，再破解數字與星球單字之間的關係，不過原子少年的看板隱藏位置需要特別費心找一下喔。
📍B4關卡：GASH 難度🌟🌟🌟🌟🌟
任務：5種職業5種武器，調查殘存的遺跡，找出誰是攻擊者。
攻略：需要透過兩面提示板，尋找對應的人物與名字，並對照手機表格，找出正確答案，本關堪稱橘子嘉年華最難關卡，不過也可以順便認識新楓之谷裡的角色喔。
🟡巧手線（破關獎勵：新楓之谷造型氣球、虛寶、天堂M隨機贈品）
📍G1關卡：新楓之谷 難度🌟🌟
任務：深入了解新楓之谷的職業，你會發覺轉盤旋轉的秘密。
攻略：解答為6個英文字，只要依照新楓之谷角色職業對照表，依據提示旋轉轉輪，即可通關。
📍G2關卡：天堂M 難度🌟
任務：以弩砲攻擊個目標，工城戰中每個人可求的是什麼？
攻略：鎖定目標，依序將透明版對準準心，就能得到文字密碼。
📍G3關卡：有閑購物 難度🌟
任務：揭開扭蛋中的隱藏訊息，你能拼湊出完整的句子嗎？
攻略：無需攻略，轉就對了，還會送消費抵用券。
📍G4關卡：緩緩 難度🌟
任務：點亮燈光，在看似空白的紙中，神秘訊息等待你發覺
攻略：打開手電筒，答案就出現囉。