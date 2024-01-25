CoCo珍珠鮮奶茶「第二杯0元」！星巴克買一送一　迷客夏抽送20杯

「橘子嘉年華」完整攻略！西門町玩解謎遊戲　爽拿贈品、抽Switch

▲泛娛樂盛典「橘子嘉年華」在台北西門商圈正式開展，一路到2月4日，在西門商圈打造3條路線、共12站大型互動關卡。（圖／記者陳明安攝）
▲泛娛樂盛典「橘子嘉年華」在台北西門商圈正式開展，一路到2月4日，在西門商圈打造3條路線、共12站大型互動關卡。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

Gamania 橘子集團2024年首波線下大型活動，泛娛樂盛典「橘子嘉年華」在台北西門商圈正式開展，一路到2月4日，以「謎走西橘町」為主題，打造3條路線、共12站大型互動關卡，完成解謎與指定任務，就可以抽Switch、純金金幣等好禮，《NOWnews》記者實際到場開箱各關卡，看似簡單的大地遊戲，其實相當考驗大家的觀察力，適合情侶、親子甚至是自己在週末或下班時間邊逛街邊體驗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲泛娛樂盛典「橘子嘉年華」在台北西門商圈正式開展，本次共打造3條路線、共12站大型互動關卡。（圖／橘子集團提供）
▲泛娛樂盛典「橘子嘉年華」在台北西門商圈正式開展，本次共打造3條路線、共12站大型互動關卡。（圖／橘子集團提供）
橘子嘉年華本次關卡共分成3條路線，包括考驗玩家動眼觀察能力的「金睛線」、動腦思考解謎的「集思線」、還有動手操作的「巧手線」，12道關卡貫穿整條武昌街，大家只要尋找橘子嘉年華站牌，用手機掃描指定 QR code，就能進行遊戲，關卡沒有順序，也可以先到「謎走西橘町」服務台尋找工作人員，全盤了解遊戲進行方式。

記者體驗時喝著飲料、到處逛服飾店，累計花費1小時04分完成所有任務，除了拿到抽獎資格外，也在服務台領取精美、應景元宵節的小吊燈和各式禮品，現在快來一窺關卡內容和破關攻略！

▲橘子嘉年華好好玩，記者實測花費1小時左右，邊逛街就能破關拿好禮。（圖／記者張志浩攝）
▲橘子嘉年華好好玩，記者實測花費1小時左右，邊逛街就能破關拿好禮。（圖／記者張志浩攝）
🟡金睛線（破關獎勵：可愛紅包袋）

📍R1關卡：小橘編　難度🌟
任務：日式祭典中攤位眾多，請幫小橘邊找到她最想吃的食物。

攻略：答案是和柑姆手很像的食物

▲小橘編。（圖／記者陳明安攝）
▲小橘編。（圖／記者陳明安攝）
📍R2關卡：3個不結婚的女人　難度🌟
任務：戀愛金句搜尋大挑戰，你能找到隱藏在句子中的訊息嗎？

攻略：答案有7個字，專心看背板漫畫對話

▲3個不結婚的女人。（圖／記者陳明安攝）
▲3個不結婚的女人。（圖／記者陳明安攝）
📍R3關卡：起司貝爾　難度🌟🌟
任務：見微知著，以有限的線索尋找到正確的插圖，並組出文字。

攻略：把手機提示和左側的插畫一起對照就有正解了，否則會永遠看不懂提示。

▲起司貝爾。（圖／記者詹鎰睿攝）
▲起司貝爾。（圖／記者詹鎰睿攝）
📍R4關卡：炸蝦狗狗　難度🌟
任務：金句配對大挑戰，你能猜出哪句話是他們的至理名言嗎？

攻略：答案2個字，炸蝦狗狗的貼紙蠻明顯的，找到名言看板後記得觀察仔細一點喔。

▲炸蝦狗狗。（圖／記者張志浩攝）
▲炸蝦狗狗。（圖／記者張志浩攝）
🟡集思線（破關獎勵：造型提燈、50元西門商圈折價券）

📍B1關卡：橘子支付　難度🌟🌟
任務：在不同元素的編織網中，找出隱藏的答案。

攻略：要先將已知的注音填上，再連上問號區的線，一步步就能處出正確解答。

▲橘子支付。（圖／記者陳明安攝）
▲橘子支付。（圖／記者陳明安攝）
📍B2關卡：叛逆玩家　難度🌟🌟🌟
任務：你跟林慕一樣收到10層地獄遊戲的劇本，你能破關嗎

攻略：記者卡關10分鐘，因為被側邊太好看的漫畫看板吸走注意力，但本關重點在背板上兩個寫字透明板，其實是很基本的文字解謎。

▲叛逆玩家。（圖／記者陳明安攝）
▲叛逆玩家。（圖／記者陳明安攝）
📍B3關卡：人氣漫畫-原子少年　難度🌟🌟🌟
任務：神秘的符號與數字，你能找出少年們努力不懈的原因嗎？

攻略：先尋找原子少年們的星球團徽，再破解數字與星球單字之間的關係，不過原子少年的看板隱藏位置需要特別費心找一下喔。

▲人氣漫畫-原子少年。（圖／記者陳明安攝）
▲人氣漫畫-原子少年。（圖／記者陳明安攝）
📍B4關卡：GASH　難度🌟🌟🌟🌟🌟
任務：5種職業5種武器，調查殘存的遺跡，找出誰是攻擊者。

攻略：需要透過兩面提示板，尋找對應的人物與名字，並對照手機表格，找出正確答案，本關堪稱橘子嘉年華最難關卡，不過也可以順便認識新楓之谷裡的角色喔。

▲GASH。（圖／記者張志浩攝）
▲GASH。（圖／記者張志浩攝）
🟡巧手線（破關獎勵：新楓之谷造型氣球、虛寶、天堂M隨機贈品

📍G1關卡：新楓之谷　難度🌟🌟
任務：深入了解新楓之谷的職業，你會發覺轉盤旋轉的秘密。

攻略：解答為6個英文字，只要依照新楓之谷角色職業對照表，依據提示旋轉轉輪，即可通關。

▲新楓之谷。（圖／記者張志浩攝）
▲新楓之谷。（圖／記者張志浩攝）
📍G2關卡：天堂M　難度🌟
任務：以弩砲攻擊個目標，工城戰中每個人可求的是什麼？

攻略：鎖定目標，依序將透明版對準準心，就能得到文字密碼。

▲天堂M。（圖／記者陳明安攝）
▲天堂M。（圖／記者陳明安攝）
📍G3關卡：有閑購物　難度🌟
任務：揭開扭蛋中的隱藏訊息，你能拼湊出完整的句子嗎？

攻略：無需攻略，轉就對了，還會送消費抵用券。

▲有閑購物。（圖／記者張志浩攝）
▲有閑購物。（圖／記者張志浩攝）
📍G4關卡：緩緩　難度🌟
任務：點亮燈光，在看似空白的紙中，神秘訊息等待你發覺

攻略：打開手電筒，答案就出現囉。

▲緩緩。（圖／記者張志浩攝）
▲緩緩。（圖／記者張志浩攝）

橘子嘉年華規模空前！西門町設「12站大型關卡」　玩就抽純金金幣

橘子嘉年華來了！《新楓之谷》、《天堂Ｍ》實體角色降落西門町

橘子嘉年華開跑！《謎走西橘町》線上解謎登場　爽拿神秘道具

「橘子嘉年華」1/22進駐西門町！焦凡凡現身陪玩　抽Mac、Switch

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞