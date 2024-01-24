中華職棒／陳禹勳是否成為自由球員成關鍵！樂天桃猿開訓見真章
樂天桃猿今(24）日將於嘉義縣棒球場開訓，樂天桃猿休賽季一口氣走了郭永維、郭嚴文、陳俊秀、賴鴻誠等好手，甚至也把陳禹勳放在60人名單外，不過最重要的，還是有沒有其他球團會有意願吸收，對於是否簽回陳禹勳，樂天桃猿球團曾表示：「24日開訓就知道」，也會現場公布，陳禹勳到底是否會在樂天桃猿陣中。
記者吳政紘/綜合報導
陳禹勳在中職有多項紀錄，2013年他以選秀第一輪第二順位選進，以簽約金450萬簽約，生涯累積528場出賽，其中30勝、44敗，125次中繼、121救援，是中職首位生涯百中繼、百救援的好手，並在2014年就拿下中繼王寶座，2022年再度拿下中繼王，2017、2018年分別以37次、30次救援成功，蟬聯救援王，也是目前中職中繼紀錄保持者。
但陳禹勳去年出賽37場，已經生涯新低，即便如此，他拿下9中繼2救援成功，防禦率3.90，之前在被放在60人名單外，其他球隊並沒有在過年前出手，連新軍台鋼雄鷹也沒有吸收，最主要的是他的月薪高達68萬，也可能受到影響。
陳禹勳國際賽經驗也不錯，他打過台日交流賽、2次世界12強賽，還有經典賽，國際賽經驗豐富，不過是否真正有機會離開樂天，還是留在母隊，就要看樂天桃猿的想法。
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