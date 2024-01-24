影／樂天桃猿幾乎確定不續留陳禹勳！「鄉長」下一步要去哪
中華職棒樂天桃猿今天正式在嘉義縣立棒球場展開春訓，樂天桃猿投手「鄉長」陳禹勳並未參加，樂天領隊川田喜則雖然說日後公佈，但據了解，不續留機會很大，讓他成為自由球員，月薪高達68萬的陳禹勳，下一度要去哪裡，也成為討論話題，陳禹勳是中職首位百中繼、百救援的傳奇投手，若樂天不續約，也可能就此離開中職舞台。
記者吳政紘/綜合報導
去年球季結束後，樂天桃猿也更換主帥曾豪駒，改由首席教練，日籍教練古久保健二擔任總教練，曾豪駒回到二軍擔任總教練，原本二軍總教練陳瑞振到一軍擔任首席教練，投手教練許銘傑回到一軍，川岸強重回二軍等，教練團也有調整異動。
樂天桃猿非保護名單的13人中，陳俊秀已申請為自由球員，而陳禹勳、郭嚴文、賴鴻誠、郭永維、蘇俊羽、游朝惟、曾琦、范柏絜、林楷錡、萬昭清、蔡鎮宇、黃敬瑋都在保護名單外。
陳禹勳生涯擁有121次救援成功、125次中繼成功，2022年還有拿到中繼王獎項，不過去年卻只有出賽37場，9次中繼成功，2次救援成功。
以身手來說，陳禹勳是否還有多少實力，肯定會是各隊有興趣的選手，據了解，在樂天傾向不續約的狀況，讓他成為自由球員的狀況，中職是否還會有球隊出手「救鄉長」，還是讓他以34歲的年紀，就離開職棒。
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