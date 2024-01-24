搶救少子化！韓國政府大撒幣　今年起「0至7歲」至少可領70萬

2024全球20億人選舉　歐盟警告錯假訊息操縱

▲歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)。 (圖:@JosepBorrellF)
▲歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)。 (圖:@JosepBorrellF)

中央廣播電臺

2024年是全球選舉年，將有20億人參與投票。歐洲聯盟(European Union)外交與安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)23日警告，今年將是打擊包括俄羅斯在內行為者虛假訊息「關鍵的一年」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
波瑞爾說：「世界上50%的成年人口，今年將在歐洲議會、美國、印度和世界許多地方投票…選舉將成為惡意外國行為者的主要目標」。

在歐洲聯盟，大約有4億人有資格在今年6月，投票選舉歐洲議會，預期極右翼政黨將有所斬獲。

波瑞爾說，「我們這個時代最重要的威脅之一，不是可以殺死你的炸彈，而是一種可以殖民你的思想的毒藥，以及如何解決」。

歐盟外交部門23日發佈的一份年度報告，分析了2022年12月至2023年11月期間、750起外國操縱事件。

俄羅斯被認為是錯假訊息的最主要行為者，其次是中國。俄羅斯的主要目標是烏克蘭，因為俄羅斯試圖為其入侵辯護。

被鎖定的公眾人物不僅包括政治人物和官員，還包括瑪格‧羅比(Margot Robbie)、尼可拉斯‧凱吉(Nicolas Cage)等影視界名人，他們的形象被用來放大虛假訊息。

報告指出，最常涉及的平臺是Telegram和X(前身為推特，Twitter)。

此外，人工智慧在創造虛假影片、照片和文章方面的迅速傳播，引發了人們的擔憂，即尖端技術可能被用來製造大量更具可信度的虛假訊息。

歐盟的報告指出，目前人工智慧的使用仍然「很少，但引人注目」。一些備受矚目的例子包括去年11月，烏克蘭陸軍將領呼籲發動政變的深度偽造影片。

報告表示：「正如2023年觀察到的一樣，人工智慧在外國資訊操縱和干擾行動中的使用，是一種進化，而不是一場革命。」

報告指出，那些散佈虛假訊息的人，目前可能正試圖誇大人工智慧對破壞信任構成重大威脅的看法。「人工智慧工具的爆炸性成長和可用性，甚至可能為防禦者帶來比攻擊者更多的好處，使他們能夠更好的監控假資訊」。

報告列出一系列可以採取的措施，以在即將到來的選舉之前打擊虛假訊息。其中包括更快速發現網路傳播虛假資訊、遏止操縱內容的放大，以及在謊言發生之前「預先掩埋」。

波瑞爾表示，「惡意內容像癌症一樣傳播，使我們的民主處於危險之中」，「但我們有可以有效對抗這種疾病的工具。我們有能力，我們需要更多」。

原始連結

更多中央廣播電臺新聞

法國各地農民發起抗議 設置路障造成交通事故1人死亡

中選會：向抖音舉報逾百選務錯假訊息 近半已下架

人形機器人將用在BMW美國廠 已能自主泡咖啡

 

 

 

美大選假訊息悄悄來襲！拜登語音疑遭AI仿造　打電話要人跳過初選

總統大選倒數！中國加大力度介選　「武嚇、假訊息」影響選民

全球大選年防AI假資訊！OpenAI發布打假工具　禁旗下技術用於競選

2030年產值達178億元！越南力拼生成式AI　培育數位經濟

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞