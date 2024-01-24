2024全球20億人選舉　歐盟警告錯假訊息操縱

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在歐洲聯盟，大約有4億人有資格在今年6月，投票選舉歐洲議會，預期極右翼政黨將有所斬獲。
波瑞爾說，「我們這個時代最重要的威脅之一，不是可以殺死你的炸彈，而是一種可以殖民你的思想的毒藥，以及如何解決」。
歐盟外交部門23日發佈的一份年度報告，分析了2022年12月至2023年11月期間、750起外國操縱事件。
俄羅斯被認為是錯假訊息的最主要行為者，其次是中國。俄羅斯的主要目標是烏克蘭，因為俄羅斯試圖為其入侵辯護。
被鎖定的公眾人物不僅包括政治人物和官員，還包括瑪格‧羅比(Margot Robbie)、尼可拉斯‧凱吉(Nicolas Cage)等影視界名人，他們的形象被用來放大虛假訊息。
報告指出，最常涉及的平臺是Telegram和X(前身為推特，Twitter)。
此外，人工智慧在創造虛假影片、照片和文章方面的迅速傳播，引發了人們的擔憂，即尖端技術可能被用來製造大量更具可信度的虛假訊息。
歐盟的報告指出，目前人工智慧的使用仍然「很少，但引人注目」。一些備受矚目的例子包括去年11月，烏克蘭陸軍將領呼籲發動政變的深度偽造影片。
報告表示：「正如2023年觀察到的一樣，人工智慧在外國資訊操縱和干擾行動中的使用，是一種進化，而不是一場革命。」
報告指出，那些散佈虛假訊息的人，目前可能正試圖誇大人工智慧對破壞信任構成重大威脅的看法。「人工智慧工具的爆炸性成長和可用性，甚至可能為防禦者帶來比攻擊者更多的好處，使他們能夠更好的監控假資訊」。
報告列出一系列可以採取的措施，以在即將到來的選舉之前打擊虛假訊息。其中包括更快速發現網路傳播虛假資訊、遏止操縱內容的放大，以及在謊言發生之前「預先掩埋」。
波瑞爾表示，「惡意內容像癌症一樣傳播，使我們的民主處於危險之中」，「但我們有可以有效對抗這種疾病的工具。我們有能力，我們需要更多」。
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