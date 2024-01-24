勾結詐團黑吃黑！炫富女警開口索賄700萬 遭檢方起訴求處重刑
前警員邱薏瑄（30歲）涉嫌幫詐團男友偷查個資、詐領值勤薪資及公務車油資遭起訴，但調查過程中，檢方又發現邱女曾向男友的詐團成員開口索要700萬元，以換取製作假扣押筆錄，雖最終因開價過高沒談成，但邱女事後為了掩護男友仍製作筆錄，昨（23）日被依違反個資法及貪汙違背職務索賄、行賄等罪起訴。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，邱女曾因炫富等行為惹出爭議，2015年間又花5千多元買下3個高鐵座位，並在座椅上伸腿露腳趾拍照挨批；日前中山警分局督察組接獲情資，發現邱女不僅與新北某詐騙集團幹部交往，還將超過20筆民眾個資及車籍資料洩漏出去，去年9月移送地檢署複訊後，被法院裁定羈押禁見，北市警也因此依警察人員人事條例予以免職。
事後督察組又查出，邱女今年3至4月間，2度在值勤時間落跑，其中1次到信義區夜店狂歡，另一次則是開巡邏車載男友返回新莊住處，對此，邱女在北檢調查時坦承犯行，並供稱是朋友車輛故障才會用警車協助對方回家，全案已依法起訴。
檢方深入調查後，發現一名詐團成員去年7月間為黑吃黑詐款1千萬，曾試圖以30萬為代價，請邱女製作假扣押筆錄，雖邱女同意製作，但卻認為自己應拿700萬元，最終導致談價破裂；隔沒多久另名詐團成員同樣想黑吃黑，找上邱女後成功於去年7月間取得假扣押筆錄，藉此向詐團上游謊稱贓款已被警方扣走。
檢方認為，邱女是具有公權力的警員，卻非法查詢民眾個人資料12筆，又索求700萬元，為違背職務要求賄賂罪，因此依法起訴邱女及2詐團成員，同時求處重刑。