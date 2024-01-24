寒流猛凍全台！7-11拿鐵28元、美式第2杯10元　喝咖啡送旺來杯塞

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📍門市｜即起至1月24日
◾大杯拿鐵第2杯10元，原價55元、特價33元（冰／熱任選）
◾大杯美式第2杯10元，原價45元、特價28元（冰／熱任選）
◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，原價55元、特價33元
◾英式紅茶第2杯10元，原價35元、特價18元（冰／熱任選）
◾四季春青茶第2杯10元，原價35元、特價18元（冰／熱任選）
◾珍珠奶茶第2杯10元，原價60元、特價30元（冰／熱任選）
📍門市｜1月24日起至2月13日
購買以下鳳梨風味飲品任一杯，即贈送鳳梨造型杯塞任一款（限量58萬個）
◾鳳梨風味拿鐵，中熱杯68元、大冰杯78元
◾鳳梨風味冰茶，特大杯78元
◾鳳梨風味氣泡珍珠，特大杯88元
📍APP指定案型寄杯咖啡，抽999.9純金鳳梨｜1月24至1月31日
購買「CITY 688元金好運旺龍來」指定咖啡、茶飲組合商品，且於3月31前日將購買組合商品案型兌換完畢，即可獲得1次抽獎機會，抽出2名「999.9純金鳳梨」。
◾濃萃美式21杯688元，原價50元、特價33元
◾厚乳拿鐵15杯688元，原價65元、特價46元
◾風味指定飲品（皇家伯爵／太妃焦糖／榛果／抹茶／可可歐蕾／脆酷摩卡）熱飲系列18杯688元，原價65元、特價39元
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶16杯688元，原價60元、特價39元
◾四季春青茶／英式紅茶任選30杯688元，原價35元、特價23元
◾大杯精品拿鐵（冰／熱）9杯688元，原價110元、特價77元
📍門市｜即起至2月6日
購買飯糰或燴飯，享指定現萃茶半價。
◾經典純奶茶，原價50元、特價25元
◾四季純奶青，原價35元、特價18元
◾一顆檸檬青，原價60元、特價30元
◾優格好多青，原價60元、特價30元
🟡全家
📍門市｜即起至2月6日
◾大杯單品美式，2杯119元，原價100元、特價60元
◾大杯單品拿鐵，2杯119元，原價110元、特價60元
📍門市｜即日起至25日（會員限定）
◾薑汁撞奶6折，原價65元、特價39元
◾冰糖雪梨紅棗茶6折，原價65元、特價39元
◾杏仁茶6折原價65元、特價39元
此外，全家也同步推出黃色小鴨杯套，正是特殊的小鴨造型，一手掌握在愛河上游泳的可愛小鴨，在1月24日至2月25日活動期間，買Let's Café咖啡或私品茶熱飲任1杯，就免費送一個小鴨杯套，限量150萬個、送完為止。