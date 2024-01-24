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寒流猛凍全台！7-11拿鐵28元、美式第2杯10元　喝咖啡送旺來杯塞

▲寒流最低溫時機來了！7-11美式、拿鐵第2杯10元，買指定系列飲品送鳳梨立體杯塞。（圖／7-11提供）
▲寒流最低溫時機來了！7-11美式、拿鐵第2杯10元，買指定系列飲品送鳳梨立體杯塞。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

寒流最低溫時機來了！從昨（23）日晚至今（24）日清晨是本波寒流最強、最冷的時段，部分空曠地區跌破攝氏6度，7-11寒流限定優惠，大杯拿鐵、美式第2杯10元，拿鐵原價55元，搭配自帶杯折扣5元，最低28元暖暖喝，今起點指定品項還有鳳梨立體杯塞免費送；全家則有大杯單品美式或單品拿鐵同品項2杯119元。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜即起至1月24日

◾大杯拿鐵第2杯10元，原價55元、特價33元（冰／熱任選）

◾大杯美式第2杯10元，原價45元、特價28元（冰／熱任選）

◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，原價55元、特價33元

◾英式紅茶第2杯10元，原價35元、特價18元（冰／熱任選）

◾四季春青茶第2杯10元，原價35元、特價18元（冰／熱任選）

◾珍珠奶茶第2杯10元，原價60元、特價30元（冰／熱任選）

▲寒流低溫來襲！7-11六大飲品第2杯10元優惠，包括美式以及拿鐵。（圖／7-11提供）
▲寒流低溫來襲！7-11六大飲品第2杯10元優惠，包括美式以及拿鐵。（圖／7-11提供）
📍門市｜1月24日起至2月13日

購買以下鳳梨風味飲品任一杯，即贈送鳳梨造型杯塞任一款（限量58萬個）

◾鳳梨風味拿鐵，中熱杯68元、大冰杯78元

◾鳳梨風味冰茶，特大杯78元

◾鳳梨風味氣泡珍珠，特大杯88元

▲7-11鳳梨拿鐵、鳳梨冰茶、鳳梨氣泡珍珠，即可免費獲得造型杯塞一個。（圖／7-11提供）
▲7-11喝鳳梨拿鐵、鳳梨冰茶、鳳梨氣泡珍珠，即可免費獲得造型杯塞一個。（圖／7-11提供）
📍APP指定案型寄杯咖啡，抽999.9純金鳳梨｜1月24至1月31日

購買「CITY 688元金好運旺龍來」指定咖啡、茶飲組合商品，且於3月31前日將購買組合商品案型兌換完畢，即可獲得1次抽獎機會，抽出2名「999.9純金鳳梨」。

◾濃萃美式21杯688元，原價50元、特價33元

◾厚乳拿鐵15杯688元，原價65元、特價46元

◾風味指定飲品（皇家伯爵／太妃焦糖／榛果／抹茶／可可歐蕾／脆酷摩卡）熱飲系列18杯688元，原價65元、特價39元

◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶16杯688元，原價60元、特價39元

◾四季春青茶／英式紅茶任選30杯688元，原價35元、特價23元

◾大杯精品拿鐵（冰／熱）9杯688元，原價110元、特價77元

▲7-11 APP推出「CITY系列688好運旺龍來抽純金鳳梨」活動。（圖／7-11提供）
▲7-11 APP推出「CITY系列688好運旺龍來抽純金鳳梨」活動。（圖／7-11提供）
📍門市｜即起至2月6日
購買飯糰或燴飯，享指定現萃茶半價。

◾經典純奶茶，原價50元、特價25元

◾四季純奶青，原價35元、特價18元

◾一顆檸檬青，原價60元、特價30元

◾優格好多青，原價60元、特價30元

▲7-11購買飯糰、燴飯指定飲品半價優惠。（圖／7-11提供）
▲7-11購買飯糰、燴飯指定飲品半價優惠。（圖／7-11提供）
🟡全家

📍門市｜即起至2月6日

◾大杯單品美式，2杯119元，原價100元、特價60元

◾大杯單品拿鐵，2杯119元，原價110元、特價60元

📍門市｜即日起至25日（會員限定）

◾薑汁撞奶6折，原價65元、特價39元

◾冰糖雪梨紅棗茶6折，原價65元、特價39元

◾杏仁茶6折原價65元、特價39元

此外，全家也同步推出黃色小鴨杯套，正是特殊的小鴨造型，一手掌握在愛河上游泳的可愛小鴨，在1月24日至2月25日活動期間，買Let's Café咖啡或私品茶熱飲任1杯，就免費送一個小鴨杯套，限量150萬個、送完為止。

▲全家推出黃色小鴨杯塞、小鴨杯套。（圖／業者提供）
▲全家推出黃色小鴨杯塞、小鴨杯套。（圖／業者提供）

7-11咖啡免費送「好運旺來」杯塞！寒流美式、卡布奇諾第2杯10元

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