超哥使用暴力掀論戰！李易留言力挺挨轟　批「Toyz先惡意挑釁」

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超哥連日來抒發心情，這篇文也引來藝人李易表態力挺，在留言底下寫上「Respect 」並附上多個肌肉的符號，有網友持疑「這個respect 要確定耶」，李易也正面回應，認為Toyz是惡意挑釁，「這整件事情我個人觀感是惡意挑釁，但打人本來就要承擔後續的法律責任，你有你的立場，我也尊重每一個人的聲音，每個人觀感不同，沒有什麼誰的意見就是對的！」
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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