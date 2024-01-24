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超哥使用暴力掀論戰！李易留言力挺挨轟　批「Toyz先惡意挑釁」

▲超哥（左）動手暴打Toyz掀起網友論戰，李易留言站邊超哥受到網友質疑，他認為是Toyz惡意挑釁在先。（圖／超派人生、李易臉書）
▲超哥（左）動手暴打Toyz掀起網友論戰，李易留言站邊超哥受到網友質疑，他認為是Toyz惡意挑釁在先。（圖／超派人生、李易臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

網紅Toyz在20日到超哥的日本料理店用餐，評論其「醋飯超難吃」，句句帶刺的言論，讓超哥忍無可忍使用暴力，導致他頭破血流縫了11針，傷勢慘重。事後，超哥承認自己動手不對，但堅稱再來一次還是會揍Toyz，還怒批許多網紅藉此來蹭熱度，而藝人李易也在底下留言力挺，認為是Toyz挑釁在先。

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▲李易認為Toyz是惡意挑釁，不過也同意超哥動手打人是錯誤的。（圖／李易臉書）
▲李易認為Toyz是惡意挑釁，不過也同意超哥動手打人是錯誤的。（圖／李易臉書）
▲超哥不滿此事讓許多網紅拿來蹭熱度。（圖／超派人生臉書）
▲超哥不滿此事讓許多網紅拿來蹭熱度。（圖／超派人生臉書）
超哥因Toyz評論其餐廳食物難吃，狠揍他一頓鬧出軒然大波，昨（23）日超哥在臉書上表示，許多網紅都跳出來評論此事，「自己跑過來蹭熱度的人，嘴臉實在是太令人噁心。」同時超哥點名館長跟鳳梨是就事論事的人，他欣然接受，「如果你抱著來嘲笑來蹭流量的心態而來，請先照照鏡子，想想你自己算是什麼咖？」

▲李易表態力挺超哥，引起網友質疑。（圖／超派人生臉書）
▲李易表態力挺超哥，引起網友質疑。（圖／超派人生臉書）
超哥連日來抒發心情，這篇文也引來藝人李易表態力挺，在留言底下寫上「Respect 」並附上多個肌肉的符號，有網友持疑「這個respect 要確定耶」，李易也正面回應，認為Toyz是惡意挑釁，「這整件事情我個人觀感是惡意挑釁，但打人本來就要承擔後續的法律責任，你有你的立場，我也尊重每一個人的聲音，每個人觀感不同，沒有什麼誰的意見就是對的！」

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