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NBA／公鹿總教練執教43場就被開除！下一任主帥看好是Doc Rivers

▲Doc Rivers很有機會接任密爾瓦基公鹿隊主帥。（圖／美聯社／達志影像）
▲Doc Rivers很有機會接任密爾瓦基公鹿隊主帥。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

密爾瓦基公鹿目前以30勝13敗暫居東部第二，今（24）日宣布開除執教43場的總教練Adrian Griffin，公鹿隊將暫時讓助理教練Joe Prunty擔任代理總教練，根據美國媒體《ESPN》指出，公鹿很有可能邀請現年62歲的名教頭瑞佛斯（Doc Rivers）為頭號人選。

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公鹿總管Jon Horst表示：「我們正立即聘請球隊下一任總教練。感謝Griffin的努力工作、以及對這支球隊的貢獻。」

公鹿隊去年上季在季後賽首輪出局，之後開除冠軍教練Mike Budenholzer，不過今年公鹿開季就進行大交易，換來Damian Lillard，戰績也衝上東區第二。

公鹿隊防守效率在全聯盟僅名列第22，防守效率不佳，當家球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo多次公開抨擊團隊防守，但都沒有收到效果。

Doc Rivers身為「超塞」2008年塞爾提克過去的冠軍教頭，之後也接任洛杉磯快艇、費城76人等主帥職務，經驗相當豐富，尤其帶領「三巨頭」經驗也很足夠，很有機會接下重擔。

▲Doc Rivers很有機會接任密爾瓦基公鹿隊主帥。（圖／美聯社／達志影像）
▲Doc Rivers很有機會接任密爾瓦基公鹿隊主帥。（圖／美聯社／達志影像）
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