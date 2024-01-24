建立抗中聯盟！菲律賓和越南將簽海上MOU 被視為「聯合戰線」
中國近幾年在南海屢次與菲律賓發生衝突，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）下週預計訪問越南，兩國將簽訂一項海上合作備忘錄，升級兩國海巡隊合作。專家分析，此舉被視為在與北京存在南海領土爭端的國家之間建立聯合戰線。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合外國媒體報導，越南外交部常務副部長阮明武（Nguyen Minh Vu）在23日訪問菲律賓海巡總部，菲國海巡隊表示，雙方官員討論兩國計劃簽署的備忘錄，這項備忘錄目的在「強化兩國海巡隊的戰略夥伴關係與合作，以促進、維護並保護雙方在東南亞地區的共同利益」。
根據《菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）》，菲律賓和越南簽訂海上合作備忘錄的行為，被視為在與北京存在南海領土爭端的國家之間建立聯合戰線。菲律賓海巡隊發言人巴里羅（Armando Balilo）說，菲越兩國可能建立一條溝通熱線，以便在越南或菲律賓漁民失蹤的情況下，更容易協調。
過去幾年中國在南海建造軍事基地，並打造基礎建設，去年起菲律賓開始反彈，針對中國多次對行駛至南海的菲國漁船的挑釁行為，表達強烈抗議。過去兩國曾發生多起漁船碰撞事件，菲律賓政府指控中國海警船「故意」撞擊菲國補給船，怒批中國是「侵略者」，並警告中方繼續在南海阻攔菲國補給行動，可能造成「災難性後果」。