MLB／傳奇球星！Beltré、Todd Helton與Joe Mauer等都入選名人堂
美國職棒大聯盟今（24）日宣布，本屆棒球名人堂入圍名單，其中前德州遊騎兵傳奇球星「貝爾崔」Adrián Beltré、科羅拉多落磯「山神」Todd Helton以及明尼蘇達雙城隊名捕Joe Mauer都入選名人堂，入選名人堂需要拿到全美棒球記者協會（BBWAA）75%以上的選票，本屆共有385張選票，Adrián Beltré獲得高達95.1％的選票、 Helton拿到79.7%的選票、Joe Mauer拿到76.1%的選票。
記者吳政紘/綜合報導
要入選名人堂很不容易，全美棒球記者協會（BBWAA） 上次選出三名候選人是在 2017 年，由 Jeff Bagwell、Tim Raines 和 Iván Rodríguez 入選。
Adrián Beltré跟Joe Mauer都是第一年提名就入選，目前346位成員中，他們分居59、60名。
在Adrián Beltré職業生涯的 3,166 支安打中，有 477 支是全壘打，而他出賽的贏球勝率也較高，過去他效力4支大聯盟球隊，其中他5次拿到金手套獎。
Joe Mauer是第一個在美國聯盟贏得打擊王的捕手。Joe Mauer也是唯一一位在兩個聯盟中都贏得三次打擊王的捕手，他的名人堂候選資格因5次銀棒獎和6次入選全明星賽而更有說服力。
作為 2009 年美國聯盟最有價值球員獎得主，Joe Mauer在大聯盟明尼蘇達雙城隊效力了 15 個賽季。獲得了 76.1% 的選票。
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