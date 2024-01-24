台股早盤站上17900點 電子AI熄火！傳產接棒、遊戲股喜孜孜
美股昨（23）日漲多跌少，台北股市今（24）日開高，早盤漲逾40點，站上17900點，來到17921點附近。今日台股盤面焦點為塑膠與航運，權值王台積電弱勢小跌，聯發科強勢漲逾2%，至於AI股熄火。另外，台北國際電玩展將登場，智冠飆漲停，遊戲類股喜孜孜。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數23日下跌96.36點，或0.25%，收37905.45點；那斯達克指數上漲65.66點，或0.43%，收15425.94點；標普500指數上漲14.17點，或0.29%，收4864.6點；費城半導體指數上漲28.66點，或0.65%，收4415.26點。
台北股市今日早盤漲逾40點，站上17900點，來到17921點附近。晶圓代工龍頭、權值王台積電今日開低，早盤一度跌4元，來到624元。聯電小漲，世界先進跌1%。其他重要電子股，如聯發科強勢漲2%，來到931元。另外，宏碁、南亞科漲1%，和碩也漲2%。
今日AI股熄火，如緯創跌1.7%、緯穎跌超過1%，廣達小跌，英業達與技嘉小漲。另外，台北國際電玩展將登場，智冠飆漲停，歐買尬與華義漲4到5%，大宇資、傳奇、網龍漲逾3%，橘子、鈊象、宇峻漲1到2%。而中國宣布穩定股市，航運與塑化股走揚，長榮、萬海與陽明漲1到2%，榮運、台驊、四維航漲2%多，另外台塑與台化回神漲逾1%。