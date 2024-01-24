澳網／挑戰體能！38歲謝淑薇連續出戰混雙、女雙 目標寫個人紀錄
台灣網球一姊謝淑薇現年38歲，本屆澳網將在今（24）日先和Elise Mertens搭檔出戰女雙8強後，接續不到約3個小時，繼續和Jan Zielinski一同出戰混雙4強，挑戰進入決賽，並寫下個人最佳紀錄。
記者林之越/綜合報導
謝淑薇在澳網混雙項目，聯手2022年拿下澳網男雙亞軍的波蘭選手Jan Zielinski出戰8強，只花了57分鐘就以6：2、6：3擊敗「美德配」Nicole Melichar-Martinez、Kevin Krawietz組合，闖進澳網混雙4強，追平個人在澳網的最佳紀錄。
在女雙方面，和2021年的溫網冠軍組合Elise Mertens合拍以3：6、6：3、7：5逆轉擊敗義大利組合Sara Errani、Jasmine Paolini，成功闖入8強持續朝決賽邁進，謝淑薇目前個人最佳紀錄是在2020年拿下的亞軍。
本日先將在女雙強賽事面對賽會第9號種子Demi Schuurs、Luisa Stefani，隨後在混雙賽事，對上澳洲組合Jaimee Fourlis和Andrew Harris，兩場比賽間隔約為3個小時，對現年38歲的謝淑薇來說，將是體能的一大挑戰。
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