罷工不是目的！機師工會喊話長榮航空：別全面備戰

賀瓏夜夜秀來賓評大選「把殘疾人士推上去煽情」　吳崢這樣看！

▲王志安上《賀瓏夜夜秀》，暗諷民進黨不分區立委候選人陳俊翰。（圖／記者陳明中攝，2024.01.11）
▲王志安上《賀瓏夜夜秀》，暗諷民進黨不分區立委候選人陳俊翰。（圖／記者陳明中攝，2024.01.11）

記者陳佩君／台北報導

薩泰爾脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》近日邀請中國《央視》前調查記者王志安，他質疑台灣選舉把「殘疾人士推上去」，暗諷罹患罕病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰。對此，即將接掌民進黨發言人的吳崢直言，陳俊翰登台演說，不是煽情for秀的橋段，他就是一名專業人士，參與政治活動，如此而已；民進黨發言人張志豪也說，民進黨對此惡意言論深不以為然，並予以譴責。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王志安在《賀瓏夜夜秀》上形容，台灣的選舉給人「走錯片場」的感覺，造勢活動像演場會，有歌星、有前面鋪墊，還有把殘疾人士推上去；他特別提到「殘疾人士」、認為過於煽情，還擺出顫抖的手勢模仿喊「支持民進黨，搶救王義川」；事後《賀瓏夜夜秀》製作人火速致歉，並稱節目製作組會在日後謹慎處理節目中的內容，並在各露出平台上修剪此段影片，避免上述事件再次發生。

對此，吳崢說，陳俊翰近日遭到娛樂節目揶揄，節目中，來賓評論覺得台灣大選「特別秀」，音樂一下、淚點一來，台上殘疾人就說「支持民進黨」、「搶救王義川」，這位來賓，言下之意是陳俊翰在造勢晚會上演說，是一種煽情、刻意為之，「Set」出來的橋段。

吳崢提到，他理解許多觀眾參與節目不外是圖個輕鬆，或許大家對陳俊翰的其人其事也不太清楚，他這裡也不講他克服多少困難、付出多少努力這樣感性的語言。

吳崢說，他很單純的持平而論，陳俊翰是哈佛大學法學碩士、密西根大學法學博士、中研院法律所博士後研究學者，「提名他擔任研究法律、制定法律的立法委員一職，有什麼不妥或不適格的地方嗎？」

他詢問，「我想請你們再想想，是不是因為陳俊翰身體上的不便，而忽視了他的能力、忘了他作為一名專業的法律學者從政的可能呢？」

此外，張志豪也說，該節目邀請他國人士評論台灣選舉，以訕笑方式影射站台人士，民進黨對此惡意言論深不以為然，並予以譴責。

張志豪說，無論在立法行政或與民間團體合作，民進黨持續為障礙者打造健全制度及擁有平等機會而努力，不會因單一評論者之影射及片面評價而改變，也期待評論者尊重障礙者平權、尊嚴的發聲。

更多「2024大選」相關新聞。

感嘆國會「只剩我一人」　柯建銘曝：這屆立委做完應該會退休

賴清德宴請立委落選者　賴坤成開直播介紹「來到傳說中的賴皮寮」

出席新科立委共識營　賴清德講到這件事讓吳沛憶印象深刻

立院龍頭爭霸戰　柯建銘：當然是推「游昌配」、讓子彈飛一飛

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞