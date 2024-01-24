賀瓏夜夜秀來賓評大選「把殘疾人士推上去煽情」　吳崢這樣看！

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，吳崢說，陳俊翰近日遭到娛樂節目揶揄，節目中，來賓評論覺得台灣大選「特別秀」，音樂一下、淚點一來，台上殘疾人就說「支持民進黨」、「搶救王義川」，這位來賓，言下之意是陳俊翰在造勢晚會上演說，是一種煽情、刻意為之，「Set」出來的橋段。
吳崢提到，他理解許多觀眾參與節目不外是圖個輕鬆，或許大家對陳俊翰的其人其事也不太清楚，他這裡也不講他克服多少困難、付出多少努力這樣感性的語言。
吳崢說，他很單純的持平而論，陳俊翰是哈佛大學法學碩士、密西根大學法學博士、中研院法律所博士後研究學者，「提名他擔任研究法律、制定法律的立法委員一職，有什麼不妥或不適格的地方嗎？」
他詢問，「我想請你們再想想，是不是因為陳俊翰身體上的不便，而忽視了他的能力、忘了他作為一名專業的法律學者從政的可能呢？」
此外，張志豪也說，該節目邀請他國人士評論台灣選舉，以訕笑方式影射站台人士，民進黨對此惡意言論深不以為然，並予以譴責。
張志豪說，無論在立法行政或與民間團體合作，民進黨持續為障礙者打造健全制度及擁有平等機會而努力，不會因單一評論者之影射及片面評價而改變，也期待評論者尊重障礙者平權、尊嚴的發聲。
更多「2024大選」相關新聞。