名家論壇》單厚之／副院長換總召，傅崑萁不吃虧

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國民黨推韓國瑜當不分區第一名時，外界就認為韓國瑜必然是國民黨立法院長的不二人選。但正如傅崑萁所說，以往國民黨正副院長人選多由「假投票」產生，韓國瑜過去擔任立委的表現也不突出，因此在選舉結果出爐、國民黨成為國會最大黨之後，黨內並非沒有人打院長的腦筋，若真讓黨團假投票，韓國瑜也未必一定能勝出。
所以韓國瑜措不及防拋出「韓江配」，一方面當然是為了防止傅崑萁選副院長，畢竟韓國瑜、傅崑萁兩人的形象都有爭議，若搭檔參選實在太難看，也會讓民眾黨有拒投的正當性；另一方面，韓國瑜也是跳過正常的程序，坐實了自己院長的位子。最後，韓國瑜還以「假投票」就退選，斷了傅崑萁所有的路。
國民黨這次選舉立委席次大幅成長為國會最大黨，本來就該要力圖振作、回應選民支持，以傅崑萁的爭議形象，國民黨上下都不可能會在此時讓他當上正副院長，傅崑萁雖然試圖一搏，但退選（或敗選）本是意料中的事。
國民黨雖然成為國會最大黨，但三黨不過半的格局下，這任的立法院長其實比歷任的立法院長都來得難做，無論是要維持威望、協調朝野紛爭，都非常的困難。韓國瑜即便選上了，也很難做得好，更遑論是比院長更次一等的副院長了。院長好歹有立法院的人事權，多少能夠做一些事，而副院長就幾乎完全只是一個虛名而已。
相反的，這一次國民黨的總召，權力其實是空前的大。國民黨過去兩屆、八年在立院都是少數，總召不過是民進黨團的人肉靶子，任由民進黨予取予求，狗吠火車也沒有人理。而如今成了國會最大黨，不僅可以和柯建銘平起平坐，部會閣員也都要小心伺候。
如果國民黨勝選，總統就是當然黨主席，行政和黨務都是一條編，黨鞭要完全聽從黨主席的指揮；但在國民黨總統敗選的情況下，黨中央非常弱勢，朱立倫也費了一番心力才確定留任，根本沒有指揮黨團的政治能量，這時的黨鞭擁有的權力才是最大的，也是國民黨真正未來政治攻防的發動機、指揮官。
傅崑萁的形象爭議，當正副院長不合適，但當黨鞭問題就小得多。先不說柯建銘的形象也談不上太好，即便細數國民黨歷任的黨鞭，形象多半也都好不到哪裡去。黨鞭最主要的工作是凝聚立委，貫徹黨的決策和意志，能力遠比其他條件更重要。
在解嚴初期，國民黨的黨鞭經常是一言不合，就得捲起袖子，率領國民黨立委和民進黨大幹一架，以瓦解民進黨的議事杯葛，趁亂完成法律的二、三讀。只是到了馬英九時代，因為有席次的絕對優勢、加上王金平扮演的院長角色，所以大黨鞭其實更像是看著王金平的「監軍」，所以才找了當時相對清新的林益世和林鴻池來當大黨鞭。
國民黨過去兩次立委選舉都大敗，資深立委多數凋零，如今有足夠資歷爭取總召的，也僅有賴士葆、傅崑萁等寥寥數人。傅崑萁在國民黨內是出了名的精明、人和也相對好、手段也靈活，若最終真成為國民黨的總召，和柯建銘間的過招必然十分精彩。對傅崑萁而言，或許比當上立法院副院長更有機會洗白自己的形象。
●作者：單厚之／資深媒體人
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