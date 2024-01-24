MLB／美媒估大谷翔平業外收入將破15億台幣！廣告瀏覽量已破千萬
根據美媒《USA today》記者Bob Nightengale指出，剛加盟洛杉磯道奇的日籍二刀流球星大谷翔平，除了合約金和年薪之外，預估每年將收到約5,000萬美金（約15億台幣）的業外收入。
記者林之越/綜合報導
日本棒球媒體《FULLCOUNT》指出，大谷翔平的業外收入在廣告方面尤其驚人，因為他能為企業帶來巨大的廣告效果。以2023年大谷翔平為New Balance所拍攝的廣告為例，目前已在Youtube上累積約1850萬次的驚人觀看數，而和日本三菱銀行的廣告影片也有728萬次觀看。
由於大谷翔平創造的熱潮，使得人們關注他的一舉一動，除了廣告影片外，他還曾贈送日裔美籍的大聯盟選手Lars Nootbar自己簽約的New Balance品牌手套，再加上大谷翔平個人的正面形象，這些行為對於運動運品廠商來說都有巨大的廣告效益。
此外，在大谷翔平成為日本知名遊戲廠商KONAMI的代言大使後，他曾在個人Instagram上發出了，他的狗狗「彈額頭」破壞他代言的遊戲實況野球玩偶的照片，逗趣之餘，對企業來說同樣是個成功的宣傳。
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