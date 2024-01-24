2024年科技業10大契機在這！生成式AI拿下第一　專家籲企業這麼做

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至於排行榜中的第2大契機，也是初次入榜，為在企業營運前台和後台加強試驗Gen AI的機會與使用案例。報告指出，企業在初期不應該將Gen AI套用到所有的作業上，而是要精準地運用在高影響力、高價值的作業和轉型機會，例如運用 Gen AI來協助軟體開發（前台），以及吸引和留住人才（後台）。報告顯示，多數企業領導人已意識到AI提升企業營運效率方面的潛力，65%的科技業CEO表示，他們的企業現在必須對Gen AI採取行動，以避免給競爭對手帶來策略優勢。
排行榜中的第5名：依據AI智慧路線圖上制定企業投資策略，由於AI和大型語言模型（LLM）的使用正在快速發展，企業可透過收購、交易和合作夥伴關係，協助克服對硬體的需求、昂貴的培訓和部署必要人才的挑戰，進而加快開發速度。
張騰龍指出，科技產業目前有許多具吸引力的中小型AI公司，其商業模式是基於現有的AI生態系統。企業針對AI的開發及投資策略可考量透過中小型收購、企業投資和合作夥伴關係的結合，來協助企業獲得關鍵智慧財產權和加速關鍵技術和服務的開發。
排行榜的第4名，是有機會在新興市場建立額外的供應鏈。供應鏈脫鉤的風險持續，特別是硬體相關的科技業，半導體等行業正在進行一場競賽，重新調整供應鏈以減輕地緣政治造成的混亂。報告也強調，新興市場（包括印度和東協國家）的新趨勢，有助科技業將業務擴展到容易受貿易衝突影響的地區之外。
「優先考慮數據中心的能源效率」則躋身排行榜的第8名。由於訓練LLM或智慧系統運行需要巨大的計算能力，數據中心的能源使用會加速。此報告強調到2027年，AI耗電量可能跟荷蘭這樣大的國家一樣多。報告也建議企業可以透過與能源設備供應商合作來開發創新的數據中心供電方式，降低短期和長期成本。
以下是「2024 年科技業十大機會」排行榜
1、將Gen AI注入數位轉型策略中，並建立「控制塔台」。
2、在特定的前台和後台使用案例中，試驗 Gen AI。
3、在新興「邊緣經濟（Edge Economic）」中投資新的數位化基礎建設。
4、在新興市場增設供應鏈。
5、在AI路線圖（AI Roadmap）上制定企業投資策略。
6、利用平台商業模式，實現先進技術的產業化和規模化。
7、對新的和即將到來的稅收負擔，採取積極和全面的因應措施。
8、在環境保護工作中，優先考慮數據中心的能源效率。
9、投資先進風險工具，重新審視成本、風險、彈性和敏捷性之間的權衡。
10、部署先進技術以降低當前和未來的網路風險。