「雙真」加持 南美館5周年生日公布主視覺 還有大師開講

我是廣告 請繼續往下閱讀
南美館董事長趙卿惠表示，南美館在各方面都不只講求品質，也一直追求創新，未來南美館會持續實踐藝術生活化，透過這次的合作，讓民眾了解到藝術不只可以用來欣賞，也可以是一種很日常的享受。
南美館的5周年意象，請來當代設計師聶永真打造5歲生日新裝。聶永真的設計極簡中帶著故事，原創性與風格化十足；而南美館的建築極具現代感而饒富歷史，5年來策劃的展覽及規劃的活動都既具話題性又勇敢創新，打破一般人對美術館的既定想像。雙方繼「拋爾控固力：島嶼現代性之夢」展覽主視覺的合作之後再度合作，期待能再次締造藝術與設計跨界合作的一樁佳話。
台灣首位榮獲四金殊榮的跨界藝術大師吳念真導演，將在2月3日帶來精采的講座，講演題目為「如何將生活體驗融入到藝術創作中」。吳念真無論是電影或劇場的劇本創作總是引發觀眾共鳴且感動人心。南美館為展示靜態藝術創作的場域，展覽中所呈現的藝術創作，也希望能夠觸動觀者的生活經驗而獲得溫暖力量。希冀藉由大師的分享，引領喜歡或有興趣進行各形式創作的民眾找到方向，感受生活、激發創意。
南美館館長林秋芳也宣告南美館接下來將有一連串嘉惠民眾的有趣活動。1月27日當天，車牌號碼為0127的車主到南美館停車場停車，享有全天候24小時免費的優惠；而當日壽星入館時只要出示相關證明，即可不需購票免費入館；差幾天生日的1月份壽星也無須扼腕，購票入場可參加摸彩抽獎，最大獎為價值4000元的等值商品送給得獎者。南美館也感謝以實質贊助的方式支持館設營運的好朋友，推出榮耀之友黑卡會員如家中有珍貴的收藏品的免費健檢活動，1月底前都可以向南美館預約修復師為藝術品進行免費健檢，為藝術保存再多貢獻一份心力。