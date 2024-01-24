傳韓國瑜延攬李四川進立院？蔣萬安：對川伯一定「萬安緊抱」
立法院長選舉，國民黨推出「韓江配」由不分區立委當選人韓國瑜與立委江啟臣搭檔競選。日前傳出，韓國瑜若當選立院龍頭，將延攬台北市副市長李四川擔任立院秘書長。對此，台北市長蔣萬安今（24）日上午回應，表示他們是台北隊，他對李四川一定是「萬安緊抱」。
記者邱新博／台北報導
被問到傳韓國瑜打算挖角李四川，是否會放人，蔣萬安說，他們就是「台北隊」，為市民朋友打拼，他跟市民朋友都喜歡川伯，李更愛一年內就給台北市民大巨蛋，所以他對川伯一定是「萬安緊抱」緊緊抱住。
另對於立法院國民黨團總召選舉，目前有立委賴士葆與區域立委當選人李彥秀都可能爭取，甚至立委傅崐萁也被點名，蔣萬安說，黨團成員一定會團結一致，透過溝通討論決定最後黨團的總召人選，相信會選出一位最符合黨團期待的人選。蔣萬安表示，這屆看到國民黨團內有年輕戰力，也有歷練豐富、表現優異的委員，相信這屆會有非常好表現。
至於談到寒流來的低溫狀況，蔣萬安說明，目前僅剩陽明山國小放低溫假，昨天是兩組學校，今天僅剩一所；針對陽明山下雪，昨天交通大隊也進行第一階段交通管制，交通狀況仍算良好，會繼續觀察雪況，包括雪位，擴及範圍，上下陽明山的車流，持續有必要會再進行交通管制。