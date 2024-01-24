藍白合推動修法解套核電廠延役問題 侯友宜：以核減煤是國際趨勢
針對國民黨新科立委李彥秀、羅智強與立委王鴻薇、吳怡玎召開記者會，宣示將推動核子反應器設施管制修法，不用再設定核電廠延役申請期限，為核電廠申請延役修法解套，並獲得民眾黨樂意看待，被視為下屆國會「藍白合」的試金石。對此，新北市長侯友宜今（24）日在主持市政會議後受訪回應，以核減煤是國際趨勢，在核安無虞底下逐步推動，達到節能減碳。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，因為氣候變遷問題，能源轉型現在是國際趨勢，在很多國際氣候變遷委員會都有特別談到，很多先進國家都已經把核電列為乾淨能源的一種，自己也曾經提出過，在供電無虞底下，必須以核減煤來達到永續轉型；而更重要的是，在過程中使用核電一定要注重核安，把關好核安，大家有共識在核安完全無虞底下逐步去推動，讓全國供電無虞，跟世界潮流一樣，能夠達到節能減碳。
記者也問到，下屆國會藍、白立委也支持不在籍投票政策，侯友宜回應，在台灣民主進步過程當中，應該傾聽民意，納入更多的民主化來支持整個投票的行為；強調面對這樣的聲音，大家都往好的方向走，都樂觀其成。
而對於昨日新北市議會因民進黨團堅持侯友宜到議會補做施政報告及總預算說明，導致藍綠雙方協商破局造成流會。對此，侯友宜說到，新北市推動市政建設不分藍綠，大家一起共同努力往前走；強調新北市規劃2030新願景，各項大小建設如火如荼進行，大家要一起並肩作戰，為市民扛起責任，讓新北市民有感，大家全力以赴。