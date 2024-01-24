寒流冰封玉山！今晨急凍零下11度「積雪5公分」 銀白美景曝光
入冬最強、最長時間的寒流襲台，台灣最高峰玉山今（24）日清晨6時30分左右，氣溫來到近期最低點的攝氏零下11度，昨日和今天凌晨的降雪，讓整個玉山變成一片銀白世界，積雪高度達5公分，玉山氣象站人員一早也忙著替觀測設備除冰，預估白天起水氣減少，降雪條件將逐漸變差。
記者張志浩／綜合報導
據中央氣象署觀測資料，今天全台最低溫是本島平地最低氣溫為苗栗縣三灣鄉6.8度，玉山則在上午6時22分，出現攝氏零下11度的低溫，玉山氣象站表示，玉山的降雪從昨（23）日凌晨就有觀測到，降雪一路持續到昨天中午12時15分，昨天入夜過後至今日清晨，可能還有一波降雪，積雪高度達5公分。
不過由於水氣減少，山區降雪的條件已經明顯轉差，多數山區可能還在雲霧中，高空溫度仍夠低，因此仍會維持有結冰、霧淞等現象。今日迎風面基隆北海岸、大台北山區以及宜蘭、花蓮等地仍有降雨，其它地區多雲，中南部有些地方可望看到陽光露臉。
氣象署提醒，今天白天，北部及宜花高溫仍偏低，只有攝氏10至12度，其它地區高溫回升至攝氏16至20度，入夜至清晨氣溫仍低，北台灣空曠低區要小心攝氏8至10度低溫，明日白天寒流才會更進一步減弱，北部、東北部白天高溫攝氏15至17度，中部、花蓮高溫回升到攝氏18至21度，南部、台東高溫攝氏21至24度。