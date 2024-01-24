寒流來襲新北動物之家啟動三防護措施禦寒 提醒毛爸媽要注意這些
因應寒流來襲氣溫驟降，為讓收容的毛寶貝可以過個溫暖冬天，新北市政府動物保護防疫處下設的8間公立動物之家，除檢查防寒設備及備齊防寒物資外，並啟動防寒布料、保溫燈及防風等3項防護措施；在寒流時除開啟保溫燈及暖爐外，對年老、年幼及虛弱動物也給予毛毯、毛巾，並視氣溫持續給予保暖措施，確保收容犬貓不會因寒流來襲而受寒。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府動物保護防疫處毛寶貝醫療中心獸醫師吳明蓁表示，幫毛寶貝保暖方式很多，毛爸媽們可將門窗縫關小防止寒風進入室內、準備保暖床墊、開啟暖氣，如果要用寵物電毯，要墊一層毛巾避免直接接觸，並注意用電安全，室內也不建議長時間幫毛寶貝穿衣服，建議溫度10度以下再穿，長毛犬隻如哈士奇、柴犬、黃金獵犬等多層毛犬種，其實不太需要穿衣服禦寒，避免因悶熱而引發皮膚病。
新北市政府動物保護防疫處說明，犬貓體表有毛髮覆蓋，雖然有助於維持體溫，但寒流來襲時仍不能掉以輕心，尤其是年幼與生病的犬貓仍然容易受寒，因此當寒流來襲時，動物之家會啟動防寒機制，幫助毛寶貝渡過寒冬，當然更歡迎民眾至動物之家認養，與毛寶貝實際互動，認養不棄養，給牠們一個更溫暖的家。