貴族世家、我家牛排地位不保了！老饕改吃「這間」：299元飽到吐

Apple Music古典樂可暢聽500萬首　馬友友讚：像「蟲洞」穿越時地

▲Apple推出全球首款「古典樂」專屬的串流平台《Apple Music 古典樂》，將古典樂從Apple Music中獨立出來。（圖／記者周淑萍攝）
▲Apple推出全球首款「古典樂」專屬的串流平台《Apple Music 古典樂》，將古典樂從Apple Music中獨立出來。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

針對全球古典樂迷，Apple推出全球首款古典樂專屬的串流平台《Apple Music 古典樂》，將古典樂從Apple Music中獨立出來，如果原本就是Apple Music付費會員，不用另外支付即可聆聽，內有500萬首相關的樂曲，對於古典樂迷來說相當方便，可以依照作曲家、作品、樂器、時期、管弦樂團或合唱團進行搜尋和瀏覽。知名的大提琴家馬友友大讚：《Apple Music 古典樂》像是一個「蟲洞」，讓你穿越時間和地域，找到錄製音樂普及前，人們聆聽音樂的原始來源。

我是廣告 請繼續往下閱讀
專為古典音樂打造的獨立 App《Apple Music 古典樂》，現已在台灣推出，原本Apple Music 訂閱者可無需額外付費，即可收聽，不需要再到Apple Music內查找，帶來究極古典樂體驗，提供數百個精選播放列表、數千個獨家錄音檔、作曲家傳記、重要作品的深入指南、直覺的瀏覽功能等等。

Apple 與世界上最多產的古典樂音樂家和著名的古典樂機構密切合作，在作品發佈時及後續為「Apple Music 古典樂」聽眾提供全新、獨特、獨家的內容和錄音檔。鋼琴家郎朗與任奫燦和 Hilary Hahn 等人一同擔任「Apple Music 古典樂」的藝術家大使。

▲《Apple Music 古典樂》可以按作曲家、指揮、樂器、管弦樂團進行搜尋。（圖／記者周淑萍攝）
▲《Apple Music 古典樂》可以按作曲家、指揮、樂器、管弦樂團進行搜尋。（圖／記者周淑萍攝）
🟡《Apple Music 古典樂》重點功能
📍包含超過 500 萬首曲目和作品，從新發行的作品到著名的大作皆有。
📍按作曲家、作品、指揮、樂器、時期、管弦樂團或合唱團進行搜尋和瀏覽，並立即找到特定錄音的功能。
📍專為古典樂設計的介面，具備完整且準確的後設資料，確保使用者確切了解正在演奏的作品和音樂家。
📍使用高達 192 kHz/24 位元高解析度無損音訊，並有數千筆沉浸式「空間音訊」錄音。
📍大量的獨家錄音檔。
📍富有深度的作曲家傳記、數以千計的重要作品敘述。

▲《Apple Music 古典樂》提供樂曲的編輯註釋，包括富有深度的作曲家傳記、數以千計的重要作品描述等。（圖／官方提供）
▲《Apple Music 古典樂》提供樂曲的編輯註釋，包括富有深度的作曲家傳記、數以千計的重要作品描述等。（圖／官方提供）
特別設計全新的獨家插圖，讓用戶也能欣賞到全新的，包括聶耳、冼星海和黃自等許多世界一流作曲家獨特的高解析度數位人像。這些圖片特別委託多元的藝術家團體進行製作，每一幅都針對其相關之古典音樂時期，結合歷史研究、色彩運用和藝術參考。讓聽眾以前所未有的方式與出色的古典樂人物面對面。

馬友友說：《Apple Music 古典樂》像是一個蟲洞，讓你穿越時間和地域，找到錄製音樂普及前，人們聆聽音樂的原始來源。知名鋼琴家郎朗認為《Apple Music 古典樂》為古典樂愛好者提供豐富且更沉浸式的體驗，希望看到這個 App 的普及性和使用者友善的介面能吸引新受眾，期待將古典音樂傳承給未來世代。

蘋果骨灰級「前總部Apple Shop」關了　朝聖地標-1！官方籲逛這裡

Apple iOS 17.3更新！新增「iPhone遭竊防護」　可共同編輯歌單

13年來首次「Apple超越三星」　IDC：2023年iPhone登年度出貨冠軍

1/24下午4點「手機狂響別緊張」！電信商測試災防通報訊息

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞