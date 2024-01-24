Apple Music古典樂可暢聽500萬首　馬友友讚：像「蟲洞」穿越時地

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Apple 與世界上最多產的古典樂音樂家和著名的古典樂機構密切合作，在作品發佈時及後續為「Apple Music 古典樂」聽眾提供全新、獨特、獨家的內容和錄音檔。鋼琴家郎朗與任奫燦和 Hilary Hahn 等人一同擔任「Apple Music 古典樂」的藝術家大使。
🟡《Apple Music 古典樂》重點功能
📍包含超過 500 萬首曲目和作品，從新發行的作品到著名的大作皆有。
📍按作曲家、作品、指揮、樂器、時期、管弦樂團或合唱團進行搜尋和瀏覽，並立即找到特定錄音的功能。
📍專為古典樂設計的介面，具備完整且準確的後設資料，確保使用者確切了解正在演奏的作品和音樂家。
📍使用高達 192 kHz/24 位元高解析度無損音訊，並有數千筆沉浸式「空間音訊」錄音。
📍大量的獨家錄音檔。
📍富有深度的作曲家傳記、數以千計的重要作品敘述。
特別設計全新的獨家插圖，讓用戶也能欣賞到全新的，包括聶耳、冼星海和黃自等許多世界一流作曲家獨特的高解析度數位人像。這些圖片特別委託多元的藝術家團體進行製作，每一幅都針對其相關之古典音樂時期，結合歷史研究、色彩運用和藝術參考。讓聽眾以前所未有的方式與出色的古典樂人物面對面。
馬友友說：《Apple Music 古典樂》像是一個蟲洞，讓你穿越時間和地域，找到錄製音樂普及前，人們聆聽音樂的原始來源。知名鋼琴家郎朗認為《Apple Music 古典樂》為古典樂愛好者提供豐富且更沉浸式的體驗，希望看到這個 App 的普及性和使用者友善的介面能吸引新受眾，期待將古典音樂傳承給未來世代。