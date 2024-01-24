中市「家電診所」精進維修　讓你省下荷包

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環保局長陳宏益表示，「家電診所」於100年10月成立，為全國環保機關首創維修家電定點站，分別在「寶之林環保教育園區」及「清淨園區」2處設置收件窗口，受理維修的小家電種類多元，包含電風扇、吹風機、烤箱、飲水機、檯燈、電鍋(含電子鍋)、果汁機及熱水瓶等。另為回應民眾意見，並精進維修技能，106年新增泡茶使用的快煮壺、家中常見的烘碗機及對抗寒流的暖風扇3項維修項目，提供民眾更多維修選擇。
陳宏益也說，「家電診所」營運至今收件量達3萬多件，送修家電以電風扇為最大宗，其次為電鍋及吹風機；整體修復率達從100年60%修復率提升至91.94%以上，成效顯著，創造循環經濟價值，讓環保永續再利用，有效降低資源物丟棄而減少垃圾量。
家電診所師傅分享，今年曾有民眾將電鍋送至家電診所，並表示電鍋已陪伴多年，有許多回憶，這次壞掉了卻捨不得買新的，希望家電診所能幫他修復。師傅們為完成民眾願望，盡最大努力修復，雖結果無力回天，但民眾仍非常感謝家電診所的幫忙。
環保局說，家電送修時請填寫基本資料，每件酌收50元工本費，更換特殊材料費用另計，經由維修師傅評估診斷可修復者，將以電話向民眾約定領回時間。其收、領件窗口分別位於寶之林廢棄家具再生中心及清淨園區家電診所等2處，開放時間為週一至週二、週四至週六的早上8時至12時，下午1時至4時30分(週三、日及國定假日休診)，歡迎民眾多加利用，讓需要維修的小家電重獲新生。
環保局補充，寶之林環保教育園區及清淨園區另有二手物展售中心定點服務，並推動「二手物銀行」，歡迎民眾來尋寶。現場除可用銅版價購置二手衣物，也可將堪用的二手衣物送至兩處二手物展售中心，延長物命，創造舊物新價值。