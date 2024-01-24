韓國瑜支持民眾黨國會改革4主張　黃國昌讚：非常好的範例

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民眾黨立院黨團今日上午舉行「眾所矚目 選務制度改革勢在必行」，媒體詢問韓國瑜在臉書正面回應「樂於支持」民眾黨的國會改革，黃國昌回應表示，韓國瑜當選立委後對國會改革訴求積極作出回應，他表示支持、表示肯定，是未來國會正常運作的非常好範例。其他的黨團提出好的主張、提出符合人民跟國家需要的修法訴求時，其他的黨不會因為一黨一派之私，更不會去計較跟誰好、跟誰不好，來決定要不要支持這樣法案，他覺得這絕對是一個正面積極的態度。
黃國昌提到，接下來就看民進黨態度，因為到目前還是搞不太清楚民進黨態度為何，民進黨團總召柯建銘不斷強調「國會改革是民進黨的DNA」，但怎麼會把國會改革看成DNA的民主進步黨，對於總統蔡英文2016年提出的國會改革訴求跳票8年，「這8年DNA是從民進黨消失了嗎？如果是的話，現在這個DNA，民進黨找回來了沒？」
黃國昌強調，民眾黨對於韓國瑜提出這樣肯定回應，表示非常歡迎，也呼籲民進黨不要再迴避問題，趕快針對國會改革主張，包括蔡英文2016年提出的訴求跳票要不要道歉、新的國會要不要徹底檢討、要不要徹底改善，並跟進民眾黨團的國會改革訴求，期待民進黨有更進一步正面回應。