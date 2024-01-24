周揚青送阿嬌生日蛋糕「整片黑被嫌醜」 價格被起底最貴要14萬
香港女團Twins成員阿嬌（鍾欣潼）21日迎來43歲生日，閨密好友周揚青日前來到Twins紅館的演唱會，在後台送上蛋糕為阿嬌慶生。不過，周揚青的蛋糕整片黑漆漆，看起來又扁又小，遭網友批評賣相差，卻有眼尖網友發現，整片黑的是魚子醬，才知道這塊蛋糕要價不斐，最大尺寸要美金4435元（台幣13萬9271元）。
記者薛羽彤／綜合報導
周揚青為阿嬌準備生日蛋糕，有別於普遍的白色奶油蛋糕，周揚青送上整片黑漆漆的蛋糕，上面僅有一點金色點綴，蛋糕遭網友批賣相差。不過，有眼尖網友發現，周揚青蛋糕盒子上顯示，一片黑的是魚子醬，金色的是金箔，上面還寫了一個Q字。網友還挖出這家蛋糕最小尺寸，官網標價美金498元（台幣1萬5639元），最大尺寸則要美金4435元（台幣13萬9271元），是塊要價不斐的蛋糕，令網友大開眼界。
此外，還有網友笑說蛋糕遠看像是木瓜籽，周揚青也回應「你這麼一說還真是，長的都差不多哈哈。」眾人得知蛋糕的來頭不小，紛紛表示，「我還以為是個芝麻餅呢」、「我還在想這個蛋糕怎麼那麼醜，原來是魚子醬，當我沒說」、「魚子醬生日蛋糕，我滴媽」、「貧窮限制想像了」、「對於她來說相當於我們買了200元的蛋糕」。
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