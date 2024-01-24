澳網／喬帥透露「傳說之樹」秘密　告訴壞小子：爬到樹頂就能奪冠

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當地的皇家植物園裡有一棵樹，Djokovic曾去擁抱過它，並和它建立起了親密關係，因此這也引起了外界的好奇。所以Kyrgios在採訪時也開玩笑地希望喬帥告訴自己到底是哪一棵樹，他也想去抱一下，請教怎麼樣去克服傷病。
對此，Djokovic開玩笑地說，「我可以告訴你那棵樹在哪，但你絕對不能告訴任何人，這是秘密。你得先脫鞋，然後爬到樹頂，吊掛在最高的樹枝上，持續33分03秒。這樣你就能贏得大滿貫冠軍。」
「那棵樹」的切確位置在哪？為何會有這樣的傳說
關於這棵樹的「都市傳說」來自於Djokovic本人，他最近透露自己與墨爾本的一棵樹有著「特殊的關係」，他已經拜訪這棵樹15年了，它位於該市的皇家植物園，但Djokovic絕透露它的確切身份，因為他想「保守秘密」。
Djokovic透露，他每年都會在樹下冥想，以為澳網做準備。「那棵特別的樹，我不能透露它的身份，我在那裡和它一起度過很多時光時，我會全力保守秘密。我喜歡與那位老朋友保持聯繫。」
當在聽到這件事時，Kyrgios笑稱：「如果他的大滿貫數為0，我會說他絕對是瘋了。但考慮到他有24座大滿貫，我想我應該擁抱我看到的每一棵樹。」
「他的生活一直都很瘋狂，受到社群網站等媒體紛擾，從來沒有真正擁有那種讓心靈平靜下來的時間。」Kyrgios評論道，「所以他去到那裡，一個墨爾本美麗的地方，我不會感到奇怪。我要去找到那棵樹，也許它也會給我帶來一些好運。」
15 年前，Djokovic在 2008 年決賽中擊敗Jo-Wilfried Tsonga 加，贏得了他10座澳網冠軍中的第一冠，他今年將爭取創紀錄的第25座大滿貫冠軍。