韓韶禧出席Dior大秀遇偶像「娜塔莉波曼」 秒變粉絲喊：美夢成真
韓韶禧作為Dior韓國區的大使，日前特地飛往巴黎參加Dior 舉行的 2024 春夏高級訂製服系列大秀。私下穿著打扮常給人高冷、叛逆印象的韓韶禧，難得以優雅、溫柔的形象出席。事後，韓韶禧也在社群網站上分享，在秀場上見到偶像娜塔莉波曼（Natalie Portman），兩人開心合照，她也在照片下方留言「Dreams come true」，表現出追星成功的喜悅。
記者張芸婷／綜合報導
早期從廣告模特兒開始接觸演藝工作的韓韶禧，2017年因演出《重逢的世界》出道，直到2020年在《夫妻的世界》中飾演最美小三一角，因魔鬼身材及美艷的形象使觀眾對她印象深刻。最近，她與朴敘俊一起演出的《京城怪物》才剛播畢，行程滿檔的她就出發前往巴黎，超仙氣機場照曝光後，再度掀起粉絲熱議。
韓韶禧身為稱職的品牌大使，前往巴黎時在首爾仁川機場時，以一身白色毛料外套、搭配牛仔褲，手提DIOR灰色籐格紋托特包亮相，拍照時長髮剛好被風吹拂，自帶一種慵懶美人氣質。在大秀登場以前，韓韶禧便已在巴黎街頭展開一場獨自的時尚穿搭秀，並將照片上傳至個人IG與粉絲分享，粉絲看到照片後，都紛紛留言讚嘆「姐姐太漂亮了吧！」、「根本就是仙女啊！」、「我們韶禧真的各種造型都很適合呢」。
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