《賀瓏夜夜秀》失言！導演揭身障律師超狂背景 轟陸記者：憑什麼
大陸媒體人、前《央視》記者王志安（王局）日前上脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》評論台灣大選，期間諷刺民進黨安排身障律師陳俊翰上台煽情催票，還附帶顫抖的動作模仿，引發議論，導演葉天倫今（24）凌晨在臉書發文痛批：「到底憑什麼在節目中模仿嘲笑身障人士？」
記者楊穎軒／綜合報導
葉天倫表示，陳俊翰律師患有先天性脊髓肌肉萎縮症，還遭逢大火意外導致雙腿截肢，不過他沒有放棄人生，考上台大法研所、哈佛大學法學院碩士、密西根大學法學院碩博士，「這樣有毅力、有執行力百倍的人士，我們尊敬都來不及，還在節目上模仿，嘲笑他？」
文末，葉天倫引用已故舞台劇大師李國修的名言「喜劇演員最懂得生命的悲傷」，氣罵：「你們差得遠了！」
針對節目來賓發言掀起輿論撻伐，《賀瓏夜夜秀》製作人「霍金」昨晚公開道歉，「本集提及台灣選舉的特殊文化時，因製作上的疏忽，造成部分內容對陳俊翰律師不敬，在此向陳俊翰律師致歉，非常對不起。 節目製作組會在日後謹慎處理節目中的內容，並在各露出平台上修剪此段影片，避免上述事件再次發生；謝謝各位，也為上述內容帶來的不快再次致歉。」
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