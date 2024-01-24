《賀瓏夜夜秀》笑身障者！製作人道歉　王志安嗆：共產黨我都不怕

我是廣告 請繼續往下閱讀
王志安形容，台灣選舉的競選晚會就像一場秀，到造勢現場像是走錯片場，「有歌星、還有前面鋪墊，還有把殘疾人士推上去煽情的」，並做出模仿身障人士的動作，當時主持人賀瓏及助理主持Albee聽了大笑拍手，引起各界砲轟。
由於今年選舉唯一身障代表候選人，是民進黨提名的不分區立委候選人陳俊翰律師，因此多數人都認為，王志安就是在諷刺陳俊翰。72年次的陳俊翰，被封為「非常律師」，出生就罹患「脊髓性肌肉萎縮症」，全身只有嘴巴、眼睛及1根小指能活動，但仍一路苦學取得台大會計學、法律系雙學士，還唸到哈佛法學碩士、密西根大學法學博士。
《賀瓏夜夜秀》被炎上，製作人「霍金」第一時間就在影片下方留言道歉，並已刪減移除該爭議畫面。
薩泰爾娛樂製作人霍金道歉原文：
大家好，我是《賀瓏夜夜秀》的製作人霍金！
本集提及台灣選舉的特殊文化時，因製作上的疏忽，造成部分內容對陳俊翰律師不敬，在此向陳俊翰律師致歉，非常對不起。
節目製作組會在日後謹慎處理節目中的內容，並在各露出平台上修剪此段影片，避免上述事件再次發生；謝謝各位，也為上述內容帶來的不快再次致歉。
不過，面對排山倒海的指責，王志安則強硬在X平台發布多條評論：「真正消費殘障人士的是民進黨的造勢手法，不是我。如果真重視殘障人士，為何把陳俊翰名列不分區第16名？而不是列入安全名單？把殘障人士當競選工具，弄到造勢晚會，又是音樂又是煽情，這叫重視殘障人士？這叫作秀好嗎？」
王志安並對民進黨喊話：「我覺得你們如果真胸懷擔當，不要仗著執政地位對節目組去施壓，嚇得夜夜秀趕緊出來澄清道歉。畢竟我被封殺了至少目前還是去台灣，可夜夜秀要是被封殺了，他們可是哪也去不了了。」對於綠營支持者的攻擊，王志安更重砲回應：「共產黨我都不怕！」